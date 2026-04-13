تصاویری از سوخترسان آمریکایی آسیب دیده بر اثر حملات موشکی ایران
تصاویر تازهای از یک فروند هواپیمای سوخترسان استراتژیک نیروی هوایی آمریکا که در جریان عملیات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه نظامی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی به شدت آسیب دیده بود، منتشر شده است.
این هواپیمای سوخترسان از نوع «کیسی - ۱۳۵ آر» (KC-۱۳۵R) که متعلق به گروه ۱۲۱ سوخترسانی هوایی گارد ملی اوهایو است، روز گذشته هنگام عبور از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در «میلدنهال» مشاهده و توسط یک عکاس هوانوردی غربی شکار شده است.
بدنه آسیب دیده از دماغه تا دم / وصلههای فلزی جای ترکش
در تصاویر منتشر شده توسط «اندرو مککلووی»، عکاس بریتانیایی، بدنه این هواپیما از دماغه تا دم پوشیده از وصلههای بزرگ فلزی و علائم تعمیرات اضطراری میدانی است.
به وضوح مشخص است که این هواپیما هدف اصابت دهها ترکش ریز و درشت قرار گرفته و تنها با تعمیرات سرپایی توانسته به پرواز خود ادامه دهد.
کارشناسان نظامی معتقدند این تانکر هوایی، یکی از ۵ فروند سوخترسانی است که در جریان شلیک موشکهای دوربرد و کروز ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان (اسفند ماه ۱۴۰۴) منهدم یا به شدت آسیب دیده بودند.
اقرار غیرمستقیم واشنگتن به تلفات سنگین
این گزارش در حالی منتشر میشود که رسانههای غربی تاکنون از ارائه آمار شفاف از میزان خسارات وارده به تجهیزات نظامی آمریکا در جریان عملیات «وعده صادق ۴» و پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی خودداری کردهاند.
با این حال، منابع آگاه میگویند:
دهها فروند هواپیمای آمریکایی طی جنگ رمضان در منطقه منهدم شده یا با آسیب جدی مواجه شدند، از جمله دست کم ۱۳ فروند هواپیمای سوخترسان KC۱۳۵ که ستون فقرات عملیات دوربرد نیروی هوایی امریکا هستند.
همچنین جنگندههای پیشرفته اف - ۱۵ ای استرایک ایگل و حتی یک فروند اف - ۳۵ رادارگریز نیز در کمین های پدافندی ایران سرنگون شده یا با آسیب جدی به پایگاه بازگشتند.
آمریکا مجبور به عقبکشی تجهیزات زخمی
نکته قابل توجه آنکه واشنگتن که همواره از پایگاههای خود در منطقه به عنوان غیرقابل نفوذ یاد میکرد، اکنون مجبور است تجهیزات نظامی آسیبدیده خود را با پایگاههایی عقبتر (از جمله در بریتانیا) منتقل کند.
کارشناسان نظامی این وضعیت را نشانه «شکست راهبردی» سامانههای پدافندی آمریکا در برابر موشکهای بالستیک و کروز ایران میدانند.
پیام تصاویر برای همسایگان جنوبی
این تصاویر که برای اولین بار در رسانههای غربی منتشر شده، پیام روشنی برای حامیان منطقهای آمریکا – به ویژه کشورهای همسایه جنوبی – دارد که «هر پایگاهی که در اختیار آمریکا قرار گیرد، در صورت هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران، تبدیل به هدفی آسان برای موشکهای نقطهزن ایرانی خواهد شد.»
گفتنی است، هواپیمای دیده شده با این وضعیت آسیب دیده، پس از فرود در بریتانیا، برای تعمیرات اساسی به آمریکا منتقل خواهد شد. اما آنچه باقی میماند، تصویری از قدرت بازدارندگی موشکی ایران است که رسانههای غربی به اجبار آن را پوشش میدهند.