از خواب آشفته تا بیماری جدی
با اینکه کمبود خواب اثرات نامطلوب بسیاری دارد، بسیاری از افراد نمیتوانند به میزان کافی ۷ تا ۸ ساعت در طول شبانهروز بخوابند، موضوعی که میتواند منجر به یک بیماری خاموش شود.
انجمن قلب آمریکا اعلام کرد که کمبود خواب منجر به عارضهای میشود که متخصصان آن را «کبد چرب غیرالکلی» (non-alcoholic fatty liver disease) مینامند. عارضهای که از هر چهار آمریکایی دستکم یک نفر به آن دچارند.
کبد چرب غیرالکلی چیست؟
کبد چرب غیرالکلی همانطور که از نامش پیداست، از وجود چربی در کبد خبر میدهد. «ابراهیم هانونه»، متخصص گوارش در مینهسوتا، میگوید که افزایش وزن، دیابت نوع ۲، فشار خون و تریگلیسیرید بالا و آپنه انسدادی خواب از عوامل اصلی عارضه کبد چرب غیرالکلی به شمار میروند.
او میگوید: مصرف الکل هم موجب چرب شدن کبد میشود، اما کبد چرب غیرالکلی بهدلیل مشکلات سندرم متابولیک و افزایش وزن و بدون مصرف الکل رخ میدهد، به همین دلیل آن را غیرالکلی مینامند. البته او تاکید میکند که سابقه خانوادگی هم خطر ابتلا به این بیماری را افزایش میدهد.
کبد چرب غیرالکلی را به این دلیل که اغلب بینشانه است «همهگیری خاموش» مینامند.
به گفته هانونه، برخی پژوهشها نشان میدهد که ۲۵ تا ۳۵ درصد جمعیت کل آمریکا به کبد چرب غیرالکلی مبتلا شدهاند که چیزی بیش از یک نفر از هر چهار نفر است. اما بیشتر افراد بهخصوص در مراحل اولیه ابتلا، هیچ نشانهای ندارند. برخی افراد ممکن است نشانههای عمومی مانند خستگی، مهمغزی و درد شکم را بروز دهند.
به طور کلی بیماری کبد چرب تا وقتی وخیم نشده باشد، علائم عمدهای ایجاد نمیکند. برای مثال، وقتی که فرد پیشتر به بیماری سیروز کبدی یا سرطان کبد دچار شده باشد ممکن است علائم کبد چرب غیرالکلی هم آشکار شود. البته بیماری کبد چرب با افزایش خطر سیروز کبدی و سرطان کبد مرتبط است.
ارتباط بین خواب و کبد چرب غیرالکلی
طبق گفته «کریستین کرک پاتریک»، متخصص تغذیه در بیمارستان کلیولند، تحقیقات متعدد نشان میدهند که کمبود خواب باکیفیت با افزایش وزن، افزایش گرسنگی و کنترل نامطلوب قند خون مرتبط است.
او میگوید که مقاومت دربرابر انسولین عامل اصلی بروز چربی در کبد محسوب میشود.
با توجه به ماهیت «خاموش بودن» این بیماری، متخصصان بر اهمیت غربالگری کبد چرب تاکید میکنند، بهویژه برای افرادی که زمینه ابتلا به این بیماری را دارند، حتی اگر هیچ نشانهای در آنان مشاهده نشود.