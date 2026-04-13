اهداء ۲۳۰ قطعه طلا برای تجهیز سامانه پدافندی و دفاعی کشور
بانوان کاشانی در قالب پویش فتح خیبرو با هدف ترمیم و تجهیز سامانه پدافندی و دفاعی کشور، ۲۳۰ قطعه طلا و جواهر اهدا کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشان گفت: این اقلام شامل النگو، گردنبند، گوشواره، پلاک، انواع سکه (تمام، نیم، ربع بهار آزادی و سکه پارسیان) و حلقه ازدواج به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال است.
سرهنگ پاسدار کریم اکبری افزود: مرحله دوم این پویش تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد و تاکنون ۱۸۰ بانوی کاشانی در آن مشارکت داشتهاند.
وی همچنین از اهدای پنج فیش حج عمره و مقادیری دلار و دینار به جبهه مقاومت خبر داد.
