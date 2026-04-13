۹ نکته درباره آینده جنگ + فیلم
کد خبر : 1772822
۹ نکته درباره آینده جنگ:
۱- آمریکا به ایران غرامت نخواهد داد.
۲- آمریکا تحریمیها را در عمل بر نخواهد داشت.
۳- آمریکا یک یا دو بار دیگر تا سه سال آینده به ایران حمله خواهد کرد.
۴- چون در حملات بعدی ممکن است تأسیسات نفتی ایران بیشتر هدف باشند:
۵- تنگه هرمز میتواند تبدیل به مهمترین منبع درآمد ایران شود.
۶- عبور از تنگه هرمز فعلا باید بسیار محدود باشد و کشتیهای عبوری باید حداقل ۱۰ درصد ارزش بار عوارض پرداخت کنند.
۷-مسیرهای جایگزین تنگه هرمز باید اولویت هدف موشکهای ایران باشند.
۸- تقویت توان نظامی و صنعت هستهای کشور اهمیت مضاعف دارد.
۹- صحبت زیاد درباره مذاکره مردم حاضر در میادین را ناراحت میکند.
منبع مصافانتهای پیام/