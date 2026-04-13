پولی که ایران از تنگه هرمز می گیرد عوارض نیست، هزینه خدماتی است که ارائه می دهد

پولی که ایران از تنگه هرمز می گیرد عوارض نیست، هزینه خدماتی است که ارائه می دهد
کد خبر : 1772790
پولی که ایران از کشتی ها برای مجوز عبور از تنگه هرمز می گیرد عوارض نیست، هزینه خدماتی است که ارائه می دهد.

اعتماد نوشت: در عرصه راهبردی و دیپلماسی، ایران استراتژی هوشمندانه‌ای را برای خروج از حالت یک‌جانبه‌گرایی در پیش گرفته است. تهران به دنبال آن است تا با انعقاد توافقات دوجانبه، عبور امن را در ازای به رسمیت شناختن چارچوب جدید و پرداخت عوارض تضمین کند.

در این راستا، اعطای نقشی کلیدی به کشور عمان برای مدیریت اجرایی این طرح - نقشی شبیه به مدیریت کانال‌های سوئز یا پاناما - در دستور کار قرار دارد.

همچنین، ارائه تخفیف‌های ویژه در عوارض به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و قدرت‌های آسیایی مصرف‌کننده انرژی آنها را ترغیب می‌کند تا داوطلبانه به این نظم جدید بپیوندند و این دستاورد میدانی را به یک رویه پذیرفته‌شده بین‌المللی تبدیل کنند.

 

