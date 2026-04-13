آیا لبنیات گیاهی می تواند جایگزین خوبی برای لبنیات حیوانی باشد؟

همه ما می دانیم که شیر و لبنیات یکی از مهمترین عناصر در رژیم غذایی تمام انسان ها هستند که باعث ورود مقادیر بالایی از کلسیم به بدن خواهند شد. وجود این ماده برای رشد و تقویت استخوان و دندان ها لازم و ضروری است و کمبودشان مشکلات جدی نظیر پوکی استخوان، سست­شدن دندان ها، عدم رشد مناسب و … را به همراه خواهد داشت.

رژیم غذایی با لبنیات تهیه شده گیاهی

به طور کلی دو گروه از مردم لبنیات گیاهی را در رژیم غذایی خود قرار می دهند:

افرادی که رژیم غذایی گیاه­خواری را برگزیده اند و به مصرف محصولات حیوانی تمایلی ندارند.

افرادی که بدنشان نمی تواند لاکتوز را تحمل کند و نسبت به آن حساسیت دارند.

اگر جزو افراد بالا هستید، بهتر است لبنیات جایگزین را بشناسید و از آنها در وعده های غذایی خود استفاده کنید. در ادامه لیستی از این محصولات را به شما معرفی خواهیم کرد.

لبنیات گیاهی جایگزین مناسب لبنیات حیوانی

می خواهیم پاسخ این سوال را با یک مقایسه ساده عنوان کنیم. انواع شیری که تحت عنوان گیاهی در بازار موجودند، معمولا از محصولات گیاهی گرفته می شوند. عموما ترکیبات مورد استفاده برای تهیه این لبنیات، دانه های روغنی، حبوبات، غلات و شبه غلات ها هستند که در نهایت محصولاتی تحت عناوین شیر سویا، فندق، بادام و … را ایجاد می کنند.

ترکیبات شیمیایی مورد استفاده برای درست­کردن شیر گیاهی، باعث می شود تا بافتی و ترکیبی شبیه به شیر حیوانی داشته باشد. به همین دلیل است که لبنیات گیاهی می توانند تا حدودی تاثیر خود را به جای لبنیات حیوانی روی بدن بگذارند.

نقاط ضعف و قوت لبنیات گیاه

مطمئنا افرادی که رژیم های گیاهی را انتخاب می کنند کمبود هایی را در بدن خود حس خواهند کرد که به دلیل عدم استفاده از محصولات حیوانی و دریافت مواد مغذی است. اگرچه مکمل های دارویی جایگزین زیادی در بازار برای این افراد وجود دارد، اما بهتر است محصولاتی مشابه با ترکیب گیاهی را استفاده کنند.

البته به گفته اغلب متخصصان تغذیه استفاده از مواد غذایی گیاهی جایگزین به عنوان مثال لبنیات گیاهی، به اندازه انواع حیوانی، حاوی پروتئین، ریزمغذی و منابعی نیستند. به عنوان مثال در میان شیرهای گیاهی تنها سویاست که پروتئین آن شبیه به گاو است و می تواند برای سلامت بزرگسالان و رشد کودکان لازم و ضروری باشد.

یا در مواقعی مقدار کلسیم که برای بدن لازم و ضروری است تنها در ۵۷ درصد از جایگزین های شیر، ۶۳ درصد جایگزین های ماست و ۲۸ درصد جایگزین های پنیر دیده می شود که این اعداد کمی است. علاوه بر این عموما جایگزین های گیاهی دارای قیمت های بسیار بالاتری نسبت به انواع حیوانی و معمولی هستند.

کافی­است دو مدل شیر متفاوت در لبنیات گیاهی و حیوانی را از نظر قیمت با هم مقایسه کرده و این موضوع را بهتر درک کنید. با وجود این موارد باز هم هیچ فردی تاکیدی برای داشتن رژیم غذایی حیوانی برای افراد مختلف ندارد.

این سبک زندگی مطمئنا اگر با یک برنامه ریزی صحیح و زیر نظر متخصص تغذیه در زندگی به کار برده شود، هیچ تفاوتی را با رژیم حیوانی نخواهد داشت.

کدام محصولات را می توان جایگزین لبنیات حیوانی کرد؟

اگر شما هم گیاه­خوار هستید یا به دلایلی که عنوان شد نمی توانید از لبنیات حیوانی استفاده کنید، بهتر است لیست جایگزین زیر را در ذهن خود بسپازید:

جایگزین های گیاهی شیر

در میان محصولات گیاهی که می توانند به عنوان لبنیات گیاهی جایگزین شیر حیوانی شوند، می توانیم به دو مورد زیر اشاره کنیم:

شیر سویا: بهترین انتخاب برای گیاه­خواران است که معمولا پزشکان نیز آن را تایید می کنند. در یک فنجان از شیر سویا می توانید میزان هفت گرم پروتئین، چهار گرم چربی و ۸۰ کالری را ببینید که میزان برابری از پروتئین و مقدار کمتری از چربی را نسبت به شیر حیوانی با همین مقدار دارد.

شیر سویا طعم خاصی داشته و با انواع اسانس ها تهیه می شود. اگر به مشکلات هورمونی دچار هستید، بهتر است این مدل شیر گیاهی را با نظر پزشک مصرف کنید.

شیر نارگیل: شیر نارگیل معمولا چربی بالایی داشته و بافت آن مشابه انواع شیر معمولی است. به عنوان لبنیات گیاهی، در یک فنجان از این شیر تقریبا ۱.۴ کالری و پنج گرم چربی وجود دارد. میزان پروتئین در شیر نارگیل بسیار کم است و استفاده از آن به همراه قهوه باعث ایجاد بافتی خامه ای در آن خواهد شد.

جایگزین گیاهی برای ماست

ماست نیز یک ماده خوراکی پر مصرف در کنار غذاهای ایرانیان است. ماست یونانی و ایسلندی در میان انواع پروبیوتیک قرار می گیرند و به دلیل داشتن مقادیر بالای پروبیوتیک، تاثیر خوبی را روی سیستم گوارشی بدن دارند. انواع ماست معمولی به عنوان لبنیات گیاهی، از ترکیب­کردن شیر، اسید لاکتیک و باکتری ها ایجاد شده و در ماست گیاهی تنها تفاوت استفاده از شیر سویا یا نارگیل است.

جایگزین گیاهی برای خامه

از خامه هم برای صبحانه و هم در کنار انواع دسر و نوشیدنی استفاده می شود. برای افراد گیاخوار جایگزین خامه می تواند محصولاتی باشد که با استفاده از شیر نارگیل یا بادام تهیه شده اند. البته خامه های گیاهی اغلب فاقد پروتئین هستند و چربی شان نیز نسبت به مدل های حیوانی کمتر است.

جایگزین گیاهی برای بستنی

بستنی نیز یک ماده خوراکی پرطرفدار است که اغلب افراد در فصول گرم سال از آن استقبال می کنند. می توانید به جای استفاده از این محصولات مدل هایی را انتخاب کنید به عنوان لبنیات گیاهی با استفاده از شیر نارگیل و بادام یا میوه تهیه شده اند. البته نحوه درست کردن بستنی در منزل نیز بسیار آسان است، کافی است ترکیبی از موز، شیر گیاهی و وانیل را در فریزر قرار داده و پس از یخ بستن، میل کنید.

جایگزین گیاهی برای کره

کره عضو جدانشدنی در آشپزی است که جزو لبنیات گیاهی نیز به حساب می آید. اما می توان به جای آن از جایگزین های گیاهی استفاده کرد:

روغن نارگیل: اگرچه این روغن کمی طعم شیرینی دارد اما در اثر حرارت و ترکیب با نمک، این طعم خنثی خواهد شد. روغن نارگیل جایگزین خوبی برای کره در دستور تهیه غذاهاست که به عنوان لبنیات گیاهی مصرف می­شود.

روغن زیتون: این روغن را ختی افراد عادی نیز در سالاد و تهیه غذا استفاده می کنند. همچنین بافت کاراملی را به غذاها خواهد داد.

آووکادو: از آووکادوی رسیده می توانید به عنوان جایگزین کره استفاده کنید. این روغن طعم خاصی نداشته و بافت آن خامه ای و چرب است.

موز: شاید برای­تان عجیب باشد، اما موز نیز در میان روغن های گیاهی قرار گرفته و می توانید از آن به عنوان کره در تهیه دسر، شیرینی و … استفاده کنید. البته مطمئنا طعم آن را عوض خواهد کرد.

جایگزین گیاهی برای پنیر

چیدن یک میز صبحانه کامل با ترکیب پنیر و کره، عادات دیرینه ما ایرانیان بوده است. برای افرادی که علاقه مند به استفاده از پنیرهای حیوانی نیستند، به عنوان جایگزین، لبنیات گیاهی و پنیرهای درست شده با شیر سویا و نارگیل بهترین انتخاب است. دو مدل از پنیرهای گیاهی را می توانیم در موارد زیر ببینیم:

پنیر نرم و خامه ای که از مخلوط روغن های مختلف گیاهی، پروتئین گیاه و خشکبار مانند بادام هندی و درختی ایجاد می شود.

پنیر سنتی که بافت سفتی داشته و برای درست کردن آنها از توفو، مخمر و افزودنی های گیاهی استفاده می شود. این پنیرها معمولا طعم خوبی دارند و سرشار از پروتئین و ویتامین B هستند.

کلام آخر…

لبنیات گیاهی در رژیم های گیاه­خواری، باعث می شود تا نیازهای افراد به ترکیبات و مواد مغذی که معمولا در رژیم غذایی ساده به بدن می رسد، برطرف شود. یادمان باشد که رژیم گیاهخواری سبکی از زندگی است که باید با برنامه ریزی دقیق و مشخص و با یک رژیم غذایی مناسب پیش رود تا بدن بتواند نیازهای خود را دریافت کند.