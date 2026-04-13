خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1772713
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۴ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۴ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,565,700

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,835,700

درهم امارات

426,220

پوند انگلیس

2,108,200

لیر ترکیه

34,900

فرانک سوئیس

1,984,300

یوان چین

229,300

ین ژاپن

 982,980

وون کره جنوبی

1,059

دلار کانادا

1,131,400

دلار استرالیا

1,104,100

دلار نیوزیلند

913,600

دلار سنگاپور

1,228,500

روپیه هند

16,820

روپیه پاکستان

5,617

دینار عراق

1,196

پوند سوریه

13,540

افغانی

24,020

کرون دانمارک

245,600

کرون سوئد

169,300

کرون نروژ

164,600

ریال عربستان

417,630

ریال قطر

429,500

ریال عمان

4,066,300

دینار کویت

5,089,955

دینار بحرین

4,152,100

رینگیت مالزی

395,100

بات تایلند

48,690

دلار هنگ کنگ

199,900

روبل روسیه

20,310

منات آذربایجان

921,270

درام ارمنستان

4,170

لاری گرجستان

581,400

سوم قرقیزستان

17,900

سامانی تاجیکستان

166,200

منات ترکمنستان

446,300
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار