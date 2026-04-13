قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۴ فروردین
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
179,251,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
176,861,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
238,999,000
|
طلای دست دوم
|
176,861,020
|
آبشده کمتر از کیلو
|
777,480,000
|
مثقال طلا
|
776,530,000
|انس طلا
|
4,748.18
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,860,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,776,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
979,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
558,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,770,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
900,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
485,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
100,100,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,100,000
|
حباب نیم سکه
|
100,300,000
|
حباب ربع سکه
|
117,620,000
|
حباب سکه گرمی
|
59,860,000