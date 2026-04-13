قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۲۴ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

179,251,000

طلای 18 عیار / 740

176,861,000

طلای ۲۴ عیار

238,999,000

طلای دست دوم

176,861,020

آبشده کمتر از کیلو

777,480,000

مثقال طلا

776,530,000
انس طلا

4,748.18

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,860,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,776,100,000

نیم سکه تک فروشی

979,000,000

ربع سکه تک فروشی

558,000,000

سکه گرمی تک فروشی

277,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,770,000,000

نیم سکه (قبل 86)

900,000,000

ربع سکه (قبل 86)

485,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

100,100,000

حباب سکه بهار آزادی

20,100,000

حباب نیم سکه

100,300,000

حباب ربع سکه

117,620,000

حباب سکه گرمی

59,860,000
