کودکان را درگیر «جنگ» نکنید

دکتر عظیم عظیمی با اشاره به شرایط حساس و البته گذرای کنونی که همه افراد و خصوصا کودکان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: لازم است والدین حتما برای عبور از این شرایط برنامه‌هایی برای فرزندان خود در نظر بگیرند، در غیر این صورت کودکان ممکن دچار عوارض استرس ناشی از شرایط جنگ و بحران شوند.

وی با تاکید بر لزوم محدود کردن اخبار مستقیم جنگ در منزل خصوصا اخبار نگران کننده، افزود: کودکان خصوصا در محدوده سنی زیر ۱۰ تا ۱۲ سال نباید در جریان جنگ و اخبار و مطالب مربوط به آن قرار بگیرند. اگر کودکان به هر دلیل متوجه شرایط جنگ شدند و یا صدایی شنیدند لازم است والدین با تعریف مثال‌هایی به زبان کودکانه از جنگ‌های پهلوانی و پیروزی در جنگ‌ها، کاری کنند که احساس غرور جایگزین احساس ترس در کودکان شود.

این روانشناس سرگرم کردم کودکان در منزل در این دوران را بسیار ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: بازی کردن کودک در منزل خصوصا بازی‌های غیرکامپیوتری می‌تواند مفید باشد. همچنین تماشای تلویزیون و فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که متناسب با سن کودک باشد نیز مفید است.

عظیمی با بیان اینکه کودکانی که در سن مدرسه هستند باید ساعاتی از روز را به مسائل آموزشی بپردازند، یادآور شد: نباید اجازه داد این شرایط باعث فاصله گرفتن کودکان از آموزش، معلم و گروه‌های همسال شود.

وی تعریف کردن قصه‌های جذاب، شاد و لذت‌بخش را نیز از دیگر راهکارهایی دانست که می‌تواند باعث سرگرمی کودکان شود و ادامه داد: اگر خطر جدی در محدوده زندگی و بازی کودک وجود ندارد، والدین می‌توانند ساعتی از روز کودک را بیرون ببرند تا بازی کند.

این روانشناس حفظ روال عادی زندگی کودکان را نیز بسیار ضروری دانست و با بیان اینکه نباید کارهای عادی و روال معمول زندگی کودک تغییری داشته باشد، عنوان کرد: حتی اگر زمان تولد کودک فرا رسیده، برگزاری جشن تولد برای کودک نیز می‌تواند مفید باشد.

عظیمی به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی مناطق ممکن است صداهای انفجار شنیده شود و یا افراد به هر دلیلی در خطر باشند و گفت: در این شرایط باید بتوان به زبان ساده کودک را آرام و به منطقه امن هدایت کرد. به علاوه اگر والدین به دلیل شرایط خاص رفتار هیجانی نشان دادند و جیغ کشیدند بلافاصله باید رفتارهای مناسب و حتی شاد جایگزین شود تا نگرانی و استرس در ذهن کودک ماندگار نشود.

وی اضافه کرد: وقتی صدای انفجار شنیده شد می‌توانیم به کودک بگوییم که صدایی مشابه ترقه بوده و از ما دور است تا کودک احساس نگرانی نداشته باشد.

عظیمی همچنین خواستار توجه به رفتارهای کودکان از جمله پرخاشگری، پُرگویی و حتی شب ادراری که بیانگر اضطراب آنهاست شد و گفت: در صورت لزوم باید خانواده‌ها برای کمک به کاهش استرس کودک از یک مشاور کمک بگیرند.

به گفته این روانشناس، چنانچه خود والدین نیز متاثر از این شرایط دچار اضطراب و رفتارهای هیجانی هستند، باید با کمک گرفتن از یک فرد متخصص از جمله یک مشاور حتما شرایط خود را کنترل کنند، در غیر این صورت این اضطراب به کودکان نیز منتقل خواهد شد.