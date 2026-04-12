نوره چیست؟

نوره (که در گذشته به آن واجبی هم گفته می‌شد) یک پودر موبر طبیعی سنتی است که معمولاً از ترکیب آهک و زرنیخ تهیه می‌شود و از دیرباز در ایران و کشورهای خاورمیانه برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورت استفاده شده است.

آیا نوره فقط موبر است؟

خیر! علاوه بر خاصیت موبری، در طب سنتی به نوره فواید اضافی درمانی برای پوست و سلامت عمومی بدن نیز نسبت داده شده است — مانند پاکسازی عمیق پوست، بهبود گردش خون، ضد التهاب و ضد باکتری بودن.

خواص نوره برای جوش صورت

استفاده درست و مناسب از نوره می‌تواند اثرات مثبتی روی پوست داشته باشد. مهم‌ترین فواید آن برای جوش صورت عبارت‌اند از:

۱. خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهاب

ترکیبات موجود در نوره می‌توانند به کاهش رشد باکتری‌هایی کمک کنند که موجب التهاب و ایجاد جوش می‌شوند. این خاصیت مشابه رفتار بعضی از ضد التهاب‌های طبیعی است که در درمان آکنه به کار می‌روند.

۲. لایه‌برداری طبیعی

نوره مانند یک لایه‌بردار طبیعی عمل می‌کند — سلول‌های مرده، چربی‌های اضافی و آلودگی‌هایی که منافذ پوست را مسدود می‌کنند، از سطح پوست پاک می‌شود. باز شدن منافذ پوست یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جوش‌های سرسیاه و آکنه است.

۳. کاهش التهاب و قرمزی جوش‌ها

چند منبع سنتی معتقدند که نوره می‌تواند باعث کاهش التهاب، تورم و قرمزی ناشی از جوش‌های فعال شود و روند ترمیم پوست را سریع‌تر کند.

۴. تنظیم هورمون‌ها و سم‌زدایی در طب سنتی

در طب سنتی گفته شده است که نوره می‌تواند به تنظیم هورمون‌ها و دفع سموم از بدن کمک کند. از آن جا که بعضی از جوش‌ها به‌ویژه آکنه‌های هورمونی با عدم تعادل هورمونی مرتبط هستند، ماساژ پوست با نوره می‌تواند اثر غیرمستقیم در بهبود این نوع جوش‌ها داشته باشد.

چگونه از نوره روی صورت استفاده کنیم؟

پوست صورت نسبت به پوست بدن حساس‌تر است، بنابراین باید با احتیاط و اصولی از نوره استفاده شود:

آماده‌سازی خمیر: پودر نوره را با مقدار کمی آب ولرم مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید.

تست حساسیت: قبل از استفاده روی صورت، خمیر را روی قسمت کوچکی از پوست (مثلاً داخل بازو) بگذارید و واکنش آن را بررسی کنید.

مدت تماس کوتاه: خمیر نوره را فقط برای ۱–۲ دقیقه روی بخش‌هایی که جوش دارند بگذارید.

شست‌وشوی کامل: بعد از زمان مشخص، صورت را با آب ولرم بشویید و از یک مرطوب‌کننده ملایم استفاده کنید.

احتیاطات لازم: اگر پوست شما دچار زخم، التهاب شدید یا جوش‌های باز است، از نوره استفاده نکنید و با پزشک مشورت کنید.

نوره ممکن است شامل ترکیباتی مثل زرنیخ (حاوی آرسنیک طبیعی) باشد؛ بنابراین استفاده زیاد یا طولانی‌مدت روی پوست حساس مناسب نیست.

همیشه قبل از استفاده روی قسمت بزرگتر پوست، تست حساسیت انجام دهید.

نوره علاوه بر از بین بردن موهای زائد، می‌تواند به پاکسازی منافذ پوست، کاهش التهاب و کمک به بهبود جوش‌های صورت کمک کند. استفاده باید با احتیاط و رعایت نکات ایمنی انجام شود.