کارشناس آمریکایی: ایرانِ قویتر شده، چرا خواسته ما را بپذیرد؟ +عکس
کد خبر : 1772385
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و کارشناس امور امنیتی گفت: ایالات متحده از ایران خواست که تمام اورانیوم غنیشده خود را تحویل دهد، همان درخواستی که قبل از جنگ نیز مطرح بود.
چرا یک ایران قویتر باید اکنون این را بپذیرد؟ شواهد محکمی وجود دارد که نشان میدهد ایالات متحده در دام تشدید تنش گرفتار شده است.»
اظهارنظر جدید استاد دانشگاه شیکاگو در حالی مطرح شده که پیشتر با اشاره به تحولات جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل گفته بود که ایران تبدیل به چهارمین کانون قدرت جهانی شده است. پیپ همچنین گفته بود که ایران، «بزرگترین شکست آمریکا پس از جنگ ویتنام» را رقم زد.
منبع صداوسیماانتهای پیام/