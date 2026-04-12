بر اساس برآوردهای انجام شده، معادل ۲۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران در بانک‌های مختلف در کشورهای متعدد بلوکه شده است.

منظور از دارایی‌های بلوکه شده، مبالغی است که به دلیل تحریم‌های اولیه و ثانویه توسط آمریکا و به بهانه‌های مختلف در بانک‌های خارج از کشور مسدود شده‌اند.

این دارایی‌ها که اغلب شامل درآمدهای نفتی، گازی و سایر منابع مالی ایران است که در کشورهای لوکزامبورگ، ژاپن، بحرین، عراق، قطر، ترکیه و آلمان قرار دارند.

کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی بلوکه کردن دارایی‌های ایران از سوی آمریکا گفت: این اقدام مصداق بارز دزدی بین‌المللی است.

آمریکایی‌ها با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و با توسل به تحریم‌ها، دارایی‌های ایران را گروگان گرفته‌اند. آمریکا پیش از شروع مذاکرات متعهد شده است منابع ارزی ایران را آزاد کند.