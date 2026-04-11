پژوهشگران بیش از چهار میلیون مورد سرطان را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند بزرگسالانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، تقریباً در هر نوع سرطان اصلی، با خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان مواجه هستند.

به طور کلی، مردان هرگز ازدواج نکرده حدود ۷۰ درصد و زنان هرگز ازدواج نکرده حدود ۸۵ درصد بیشتر احتمال ابتلا به سرطان داشتند.

بیشترین شکاف‌ها در سرطان‌های قابل پیشگیری - به ویژه سرطان‌های مرتبط با عفونت‌های ویروسی - مشاهده شد.

به عنوان مثال، مردان هرگز ازدواج نکرده حدود پنج برابر بیشتر به سرطان مقعد مبتلا می‌شدند، در حالی که زنان هرگز ازدواج نکرده تقریباً ۳ برابر بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می‌شدند - که هر دو به عفونت ویروس پاپیلوم انسانی یا اچ‌پی‌وی مرتبط بودند.

پژوهشگران همچنین دریافتند که میزان سرطان‌های مرتبط با سیگار کشیدن و الکل و همچنین سرطان‌های دستگاه تناسلی در بزرگسالان هرگز ازدواج نکرده بیشتر است.

اما این شکاف‌ها برای سرطان‌هایی که غربالگری روتین دارند، مانند سرطان‌های پستان، پروستات و تیروئید کمتر بود.

کارشناسان می‌گویند این به معنای آن نیست که ازدواج به خودی خود از سرطان جلوگیری می‌کند - اما ممکن است نشان‌دهنده‌ی تفاوت در عادات بهداشتی و سیستم‌های حمایتی باشد.

این پژوهشگران می‌گویند اگر ازدواج نکرده‌اید، باید به عوامل خطر سرطان توجه بیشتری داشته باشید، هرگونه غربالگری لازم را انجام دهید و از نظر مراقبت‌های بهداشتی به‌روز باشید.

برای تأیید نتایج این بررسی تحقیقات بیشتری لازم است.

