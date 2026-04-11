ماجرای سرقت گنج پنهان از خانه مرد آشنا

در یک سرقت غافلگیرانه که ریشه در طمع خانوادگی داشت، برادرزاده و خواهرزاده یک مهندس میانسال، با نقشه‌ای حساب‌شده، گنجینه عتیقه عموی خود را به سرقت بردند. اما ردپای هوشمندانه پلیس و تکنولوژی، راه را بر فرار آنها بست و در کمتر از چند روز، این گنج پنهان در خانه‌شان کشف شد و پرده از این خیانت خانوادگی برداشته شد.

ماجرا چه بود؟

مرد مهندس که در خانه اش ،‌عتیقه های خود را نگهداری می کرد فکرش را نمی کرد که سارقان آشنا در کمین نشسته اند برای انجام سناریوی سرقت. برادرزاده و خواهرزاده‌ی مهندس میانسال که دختر و پسری جوان بودند و از ارزش گرانبهای عتیقه‌های خانوادگی باخبر شده بودند، نقشه‌ای شوم در سر پروراندند. با دزدیدن کلید خانه عمویشان در یکی از مهمانی‌ها، منتظر فرصتی مناسب ماندند.

شب سرقت فرا رسید. در حالی که عمویشان در مسافرتی چند روزه به سر می‌برد، آن‌ها با پوشیدن لباس‌های مردانه و نقاب بر چهره، وارد خانه شدند. گنجینه عتیقه، دلار و سکه‌های طلا را در کوله‌پشتی ریخته و با عجله از محل گریختند. برای گمراه کردن پلیس، با خودروی شخصی خودشان از صحنه دور شدند تا ردی از خود به جا نگذارند اما هوشیاری پلیس و قدرت تکنولوژی، راه را بر فرار آن‌ها بست.

گزارش سرقت

مالباخته پس از آنکه از سفر بازگشت و با سرقت تمام اشیاء عتیقه ارزشمند، دلارها و سکه‌های طلای خانواده که حاصل سال‌ها کلکسیون‌داری بود، مواجه شد پلیس پایتخت را در جریان قرار داد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که سارقان هیچ‌گونه اثر ورود اجباری از خود به جا نگذاشته‌اند. این موضوع، شک پلیس را به افراد نزدیک به خانواده معطوف کرد. در بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف منزل، خودرویی که سارقان پس از خروج از محل، سوار آن شده بودند، ردیابی شد. این خودرو در نهایت به محله‌ای در جنوب شهر رسید و تصویر دو جوان با پوشش مردانه و ماسک در آنجا ثبت شد.

رازگشاییی

همزمان، گزارش‌هایی مبنی بر تغییر ناگهانی وضعیت مالی «پریسا» و «پدرام»، خواهرزاده و برادرزاده مهندس، به دست پلیس رسید. خرید دو دستگاه گوشی موبایل مدل بالا توسط این دو جوان، در حالی که سابقاً وضعیت مالی مناسبی نداشتند، شک پلیس را به یقین تبدیل کرد. با تطبیق محل سکونت این دو نفر با منطقه‌ای که خودروی سارقان در آن رویت شده بود، کارآگاهان موفق به شناسایی و دستگیری آن‌ها شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد. پریسا و پدرام که در ابتدا سعی در انکار جرم داشتند، با مشاهده مدارک و مستندات پلیس، به سناریوی سرقت اعتراف کردند. آن‌ها در بازجویی‌ها عنوان کردند که در یکی از مهمانی‌های خانوادگی، پس از شنیدن صحبت‌های مهندس عموی خود درباره ارزش بالای کلکسیون عتیقه‌اش، وسوسه شده و با ربودن مخفیانه کلید منزل، نقشه سرقت را طراحی کرده‌اند. این دو سارق که در ابتدا با پوششی مردانه و ماسک تلاش کرده بودند هویت خود را پنهان کنند، اما در نهایت به جرم خود اقرار کردند. پرونده این سرقت خانوادگی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/