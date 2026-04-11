این علایم یعنی تیروئید شما کم کار است

سازمان خدمات سلامت ملی انگلیس تیروئید کم‌کار (یا کم‌کاری تیروئید) را نارسایی غده تیروئید واقع در گردن و جلو نای در تولید مقدار کافی هورمون‌هایی مثل تری یدوتیرونین و تیروکسین تعریف می‌کند.

بدون میزان کافی از این هورمون‌ها برای تعدیل نحوه ذخیره و استفاده بدن از انرژی، بسیاری از عملکرد‌های بدن به‌تدریج رو به کند شدن می‌رود و اندام‌های داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

نشانه‌های مرتبط با کم‌کاری تیروئید به‌کندی بروز می‌کنند و آن‌ها را اغلب به‌سختی می‌توان از سایر بیماری‌هایی که ممکن است با آن مرتبط باشند، تشخیص داد.

به گفته متخصصان، این هفت نشانه شایع عبارت‌اند از: افزایش وزن، خستگی، حساسیت مفرط به سرمای هوا، درد‌های عضلانی و مفصلی، خشکی پوست یا نازکی مو، قاعدگی‌های شدید یا نامنظم و افسردگی.

چنانچه با هریک از این مشکلات مواجه شدید، نزد پزشک عمومی خود بروید تا از شما آزمایش عملکرد تیروئید بگیرد که در آن با نمونه‌گیری خون، سطح هورمون‌های بدن را می‌سنجند.

اگر کم‌کاری تیروئید درمان نشود، به بیماری قلبی، گواتر و مشکلات بارداری می‌انجامد.