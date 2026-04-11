اقداماتی که در صورت نشت گاز باید انجام دهید

دکتر آرزو دهقانی با اشاره به احتمال آسیب به لوله‌های انتقال دهنده گاز در شرایط جنگی بر رعایت کامل دستورالعمل‌های اضطراری و تخلیه سریع محل تأکید کرد.

این متخصص سلامت در بلایا خاطرنشان کرد: در شرایطی که احتمال نشت گاز یا آسیب به لوله‌ها و تأسیسات گازی وجود دارد، نخستین و مهم‌ترین اقدام، خروج فوری و بدون تأخیر از محل حادثه است.

وی تاکید کرد: ماندن در محل، تلاش برای پیدا کردن منبع نشت گاز یا جمع‌آوری وسایل شخصی می‌تواند خطر انفجار، آتش‌سوزی و آسیب‌های جانی را به‌طور جدی افزایش دهد.

سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت تصریح کرد: بر اساس این هشدارها، در صورت احساس بوی گاز، شنیدن صدای نشت آن یا مشاهده هرگونه آسیب در تأسیسات گازی، افراد حاضر در محل باید بلافاصله به فضای باز و امن و دور از محل نشت گاز بروند و تا زمان اعلام ایمن بودن منطقه از سوی نیروهای ایمنی تخصصی، از بازگشت به محل خودداری کنند.

دهقانی همچنین با اشاره به این که استفاده از هرگونه وسیله‌ای که احتمال ایجاد جرقه دارد، از جمله کلید برق، پریز، آسانسور، تلفن همراه، فندک و کبریت، در محدوده مشکوک به نشت گاز ممنوع است، یادآور شد: در چنین شرایطی حتی یک جرقه کوچک می‌تواند منجر به حادثه‌ای گسترده شود.

به گفته وی، در این شرایط تسریع در تخلیه و پرهیز از هرگونه اقدام غیرضروری، مهم‌ترین اصل در حفظ جان افراد است.

دهقانی توصیه کرد: در صورت امکان و بدون ایجاد خطر باید پنجره‌ها و درها برای تهویه اولیه باز بمانند اما این اقدام نباید موجب تأخیر در خروج افراد یا افزایش خطر شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با این موضوع پس از خروج از محل، بلافاصله با آتش‌نشانی، امداد گاز یا مراجع مسئول تماس بگیرند تا بررسی‌های تخصصی و اقدامات لازم برای کنترل و رفع خطر صورت گیرد همچنین در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، تهوع، تنگی نفس، سردرد یا بی‌هوشی تماس فوری با اورژانس ضرورت دارد.

سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت با اشاره به این که رعایت این نکات در مراکز درمانی، واحدهای بهداشتی، ساختمان‌های اداری و اماکن پرجمعیت اهمیتی دوچندان دارد،یادآور شد: هرگونه تأخیر در واکنش اولیه می‌تواند علاوه بر اختلال در خدمت‌رسانی، مراجعان و کارکنان را در معرض خطر قرار دهد.

وی تاکید کرد: تا زمان اعلام ایمن بودن محیط از سوی تیم های تخصصی، بازگشت افراد به محل ممنوع است.