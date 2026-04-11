گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی مدعی‌اند که هزینه اقامت در اتاق دو نفره در هتل‌های فوق‌لوکس دبی، از جمله هتل آدرس با چشم‌انداز برج خلیفه، به حدود ۲۶ یورو در هر شب کاهش یافته است.

در این ادعاها همچنین گفته می‌شود که به‌دلیل خروج گردشگران و فشارهای اقتصادی، دولت امارات اجازه تعطیلی هتل‌ها را نداده و مراکز اقامتی ناچار به ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین، حتی تا بیش از ۹۰ درصد شده‌اند.

برخی روایت‌ها پا را فراتر گذاشته و از کاهش قیمت هتل‌های سه‌ستاره در برخی شب‌ها تا حدود یک دلار خبر می‌دهند.