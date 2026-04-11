سقوط بیسابقه قیمت هتلهای لوکس در دبی/ هتل شبی یک دلار!
کد خبر : 1771906
بهدلیل خروج گردشگران و فشارهای اقتصادی، دولت امارات اجازه تعطیلی هتلها را نداده و مراکز اقامتی ناچار به ارائه تخفیفهای بسیار سنگین، حتی تا بیش از ۹۰ درصد شدهاند.
گزارشهای منتشرشده در فضای مجازی مدعیاند که هزینه اقامت در اتاق دو نفره در هتلهای فوقلوکس دبی، از جمله هتل آدرس با چشمانداز برج خلیفه، به حدود ۲۶ یورو در هر شب کاهش یافته است.
برخی روایتها پا را فراتر گذاشته و از کاهش قیمت هتلهای سهستاره در برخی شبها تا حدود یک دلار خبر میدهند.
منبع جمارانانتهای پیام/