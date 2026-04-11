آیا باید نگران تریگلیسیرید بالا باشید؟
تری گلیسیریدها یکی از اجزای اصلی چربیهای بدن هستند؛ تریگلیسریدها همچنین در خون گردش میکنند. بدن شما تریگلیسیرید میسازد یا آن را از غذاهایی که میخورید دریافت میکند.
بدن شما به مقداری تریگلیسیرید نیاز دارد. با این حال، داشتن میزان بالای تریگلیسیرید در خون با خطر بیشتر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است.
تا همین اواخر، تریگلیسیریدها در مقایسه با میزان کلسترول، هنگام بررسی خطر بیماریهای قلبی-عروقی کمتر مورد توجه قرار میگرفتند، مگر اینکه میزان آنها بسیار بالا بود. شکی نیست که میزان بسیار بالای تریگلیسیرید (۱۰۰۰ میلیگرم در دسیلیتر یا بیشتر) مشکلساز است و میتواند منجر به التهاب حاد لوزالمعده یا پانکراتیت شود.
اما شواهد اخیر نشان میدهد که اگر میزان تریگلیسیرید بالاتر از حد طبیعی (اما نه خیلی بالا) باشد، باز هم باید برای کاهش آن تلاش کنید، به خصوص اگر بیماری قلبی یا عوامل خطرساز دیگری مانند دیابت، فشار خون بالا داشته یا سیگاری باشید.
میزان طبیعی تریگلیسرید خون کمتر از ۱۵۰ میلیگرم در دسیلیتر است. میزانهای ۱۵۰ تا ۱۹۹ میلیگرم در دسیلیتر حدمرزی بالا، میزانهای ۲۰۰ تا ۴۹۹ میلیگرم در دسیلیتر بالا و میزانهای ۵۰۰ یا بالاتر بسیار بالا شمرده میشود.
تریگلیسیرید بالا میتواند یکی از نشانههای «سندرم متابولیک» باشد که خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهد.
افراد مبتلا به سندرم متابولیک چندین برابر بیشتر در معرض حمله قلبی یا سکته مغزی هستند و با احتمال بیشتری ممکن است به دیابت مبتلا شوند.
چه عواملی باعث افزایش میزان تریگلیسیرید میشوند؟
عواملی که میتوانند میزان تریگلیسیرید شما را افزایش دهند عبارتند از:
اضافه وزن یا چاقی
دیابت
سیگار کشیدن
مصرف الکل
برخی از داروها
کمکاری تیروئید
برخی از اختلالات ژنتیکی.
چگونه تریگلیسرید خون را کاهش دهیم؟
بسیاری از اقداماتی که میتوانید برای کاهش تریگلیسیرید خود انجام دهید، همان اقداماتی هستند که برای محافظت از قلب و سلامت کلی شما توصیه میشوند، از جمله:
ورزش منظم
کاهش وزن
اجتناب از مصرف مواد نشاستهای یا کربوهیدراتی
کنار گذاشتن الکل
ترک سیگار
خواب کافی
کنترل استرس.