مکمل ها و ویتامین هایی که نباید همراه قهوه بخورید !

خوردن همزمان مکمل و قهوه

اگر روز خود را با یک فنجان قهوه آغاز می کنید و بلافاصله پس از آن به دستشویی می روید این اثر رایج کافئین است. مطالعات نشان می دهند که قهوه ممکن است معده شما را تحریک کند و زمان لازم برای تولید غذا از طریق سیستم گوارش تان را تغییر می دهد. با این وجود، فنجان قهوه صبح شما می تواند با دارو هایی که ممکن است مصرف می کنید تداخل داشته باشد و سرعت جذب آن را نیز در جریان خون تغییر دهد.

این بدان معناست که نوشیدن قهوه همزمان با مصرف دارو های تان ممکن است بر میزان تاثیر آن اثرگذار باشد. در سال ۲۰۲۰ میلادی گروهی از محققان دارو های متعددی را بررسی کردند و این که چگونه قهوه بر آن دارو ها تاثیر می گذارد. آنان گزارش دادند که قهوه به طور قابل توجهی بر جذب، توزیع، متابولیسم و دفع بسیاری از دارو ها تاثیر می گذارد.

تداخل قهوه با مکمل ها

خوردن قهوه با مکمل های و ویتامین هایی که در ادامه معرفی می کنیم اثر آنها را به شدت کاهش می دهد.

آهن

آهن برای انتقال اکسیژن در خون و عملکرد سلولی ضروری است. تحقیقات نشان می دهد تانن ها و پلی فنول های موجود در قهوه با آهن ترکیب شده و جذب آن را کاهش می دهند. اگر مکمل آهن مصرف می کنید، بهتر است حداقل ۲ ساعت قبل یا بعد از نوشیدن قهوه آن را میل کنید تا جذب بهتری داشته باشد.

ویتامین های B و ویتامین C

قهوه به عنوان یک دیورتیک ملایم باعث افزایش ادرار و دفع سریع تر این ویتامین ها می شود. چون بدن نمی تواند آن ها را ذخیره کند، مصرف قهوه زیاد می تواند باعث کاهش اثر بخشی این ویتامین ها شود. بنابراین، ویتامین ها و قهوه را در زمان های جداگانه مصرف کنید.

ویتامین D و کلسیم

مطالعات نشان می دهند مصرف زیاد کافئین با کاهش سطح ویتامین D مرتبط است. قهوه ممکن است جذب ویتامین D و کلسیم را با کاهش تعداد گیرنده های مربوطه کاهش دهد. همچنین اثر دیورتیک قهوه موجب افزایش دفع کلسیم می شود. اگرچه مقدار آن کم است و افزودن ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری شیر به قهوه می تواند این اثر را کاهش دهد. افرادی که در معرض کمبود کلسیم یا پوکی استخوان هستند بهتر است مکمل های کلسیم و ویتامین D را جدا از قهوه مصرف کنند.

منیزیم و روی

مانند آهن، تانن ها و پلی فنول های قهوه می توانند جذب منیزیم و روی را کاهش دهند. اثر دیورتیک قهوه نیز باعث افزایش دفع این مواد معدنی از طریق ادرار می شود. برای جذب بهتر، این مکمل ها را جدا از زمان نوشیدن قهوه مصرف کنید.

ملاتونین

ملاتونین یک هورمون طبیعی است که بدن شما می سازد و به شما کمک می کند شب ها احساس خواب آلودگی کنید. این هورمون با غروب خورشید تحریک می شود و به مغز شما سیگنال می دهد که زمان استراحت فرا رسیده است. ملاتونین هم چنین بدون نسخه به صورت مکمل فروخته می شود و به عنوان کمک کننده خواب استفاده می شود.

در مقابل، قهوه به عنوان یک محرک عمل می کند و باعث می شود احساس بیداری بیش تری کنید. کافئین موجود در قهوه دقیقا برخلاف ملاتونین عمل می کند و می تواند شما را هوشیارتر کرده و خوابیدن را دشوار سازد. نوشیدن قهوه می تواند تولید ملاتونین را در بدن شما مهار کند و این هورمون را کاهش دهد. اگر ملاتونین را همزمان با نوشیدن قهوه مصرف کنید ممکن است یکدیگر را خنثی کنند.

راهکار چیست ؟

کلید اصلی، زمان بندی مصرف است. بهترین روش این است که مکمل ها را چند ساعت قبل یا بعد از قهوه مصرف کنید تا جذب آن ها بهینه شود و از هرگونه تداخل جلوگیری شود.