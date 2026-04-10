اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش‌های مختلف جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ درحالی معرفی شد که اصغر فرهادی با فیلم «داستان‌های موازی» در بخش اصلی این جشنواره حضور دارد.

بخش مسابقه اصلی

«مینیاتور» به کارگردانی آندری زویاگینتسف

«محبوب» به کارگردانی رودریگو سوروگویِن

«مردی که دوستش دارم» (به کارگردانی آیرا ساکس «سرزمین پدری» به کارگردانی پاول پاولیکوفسکی«

«مولن» به کارگردانی لاسلو نمش

«تاریخ شب» یا «جشن تولد» به کارگردانی لئا میزیوس

«فیورد» به کارگردانی کریستین مونجیو

«رستگاری ما» به کارگردانی امانوئل مار

«هیولای مهربان» به کارگردانی ماری کرویتزر

«یادداشت‌های ناگی» به کارگردانی کوجی فوکادا

«امید» به کارگردانی نا هونگ-جین

«گوسفند در جعبه» به کارگردانی هیروکازو کوریدا

«گرانس» یا «روزی دیگر» به کارگردانی ژان هری

«ناشناخته» به کارگردانی آرتور هاراری

«ناگهان» به کارگردانی ریوسوکی هاماگوچی

«ماجراجویی رویایی» به کارگردانی والِسکا گریزباخ

«بزدل» به کارگردانی لوکاس دونت

«توپ سیاه» به کارگردانی خاویر آمبروسی و خاویر کالو

«زندگی یک زن» به کارگردانی شارلین بورژوا-تاکه

«داستان‌های موازی» به کارگردانی اصغر فرهادی)

«کریسمس تلخ» به کارگ ردانی پدرو آلمودوار

بخش خارج از مسابقه

«بوسه الکتریکی» – پیر سالوادوری (فیلم افتتاحیه)

«جهنم خصوصی او» – نیکولاس وندینگ رفن

«الماس» – اندی گارسیا

«کارما» – گیوم کنه

«موضوع جرم» – اگنس ژاوی

«نبرد دو گل: عصر آهن» – آنتونین بودری

«رها شدن» – ونسان گارانک

بخش نوعی نگاه

«شیرین‌ترین» («توت‌فرنگی‌ها») – لائیل ماراکشی

«بچه باشگاه» – جردن فرستمن

« نوجوانی و مرگ در اردوگاه میاسما» – جین شونبرون

«هر بار» – ساندرا وُلنر

«خرداد می‌روم» – کاترینا ریویلیس

«دیروز چشم نخوابید» – راکان مایاسی

«ذوب شدن» – مانوئلا مارتلی

«همیشه حیوان مادرانهٔ تو هستم» – والنتینا مائورل

«فیل‌ها در مه» – آبهیناش بیکرام شاه

«پسر آهنی» – لویی کلیشی

«پسر کنگو» – رافیکی فریالا

«همه عاشقان در شب» – یوکیکو سوده

«بنی‌ایمانا» – ماری-کلمنتین دوسابژامبو

«اولیا» – ویستورس کایریش

«واژه‌های عشق» – رودی روزنبرگ

بخش نمایش‌های ویژه

«جان لنون: آخرین مصاحبه» – استیون سودربرگ

«آودون» – ران هاوارد

«بازماندگان چه» – کریستوف دیمیتری روی

«صبح‌های شگفت‌انگیز» – اوریل بسون

«تمرین‌هایی برای یک انقلاب» – پگاه آهنگرانی

«پرونده ماری کلر» – لورین اسکاف و ایوو مولر

«کانتونا» – دیوید ترایهورن و بن نیکلاس

بخش نمایش‌های نیمه‌شب

«لاستیک رومی» – برتراند ماندیکو

«فیل کامل» – کوئنتین دوپیو

«مستعمره» – یون سانگ‑هو

«جیم کوئین» – نیکولا آتان و مارکو نگوین

«خون‌قرمز» – ماریون لو کروله

بخش کن پریمیر

«اتوبوس شب یک‌طرفه به سمت پروانه» – جان تراولتا

«سامورایی و زندانی» – کیوشی کوروساوا

«دیدار» – فولکر شلوندورف·

«مسابقه» – خوان کابرال و سانتیاگو فرانکو

·«وقتی شب فرا می‌رسد» – دنیل اوتوی

هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن از تاریخ ۱۲ تا ۲۳ می (۲۲ اردیبهشت تا دوم خرداد) برگزار می‌شود.

