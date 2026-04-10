تصاویری از آتشسوزی در پالایشگاهی در مکزیک + فیلم
کد خبر : 1771614
رئیس جمهور مکزیک در شبکههای اجتماعی گفت: مدیر پمکس و مدیر پالایشگاه به من اطلاع دادهاند که آتشسوزی فقط به یک انبار محدود شده و تحت کنترل است.
شرکت نفت دولتی «پمکس» مکزیک اعلام کرد که روز گذشته (پنجشنبه) آتشسوزی در پالایشگاه «دوس بوکاس» را مهار کرده و تاکنون هیچ مورد تلفات جانی گزارش نشده است.
در این گزارش به جزئیات خسارت یا علت احتمالی آتشسوزی در انباری در این محل اشارهای نشده است و ۱۵۰ نیروی امدادی در مهار شعلههای آتش مشارکت داشتند.
منبع اقتصادنیوزانتهای پیام/