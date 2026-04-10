طرز تهیه پیتزا بادمجان
پیتزا بادمجان نوعی پیتزا سبزیجات بسیار خوشمزه است که از ترکیب بادمجان با تخم مرغ آبپز، فلفل دلمهای، قارچ، پیاز و... تهیه میشود.
امروز فست فودها یکی از مهمترین گروههای غذایی در جهان هستند که تنوع بالایی دارند و به عنوان غذایی مدرن با طعم و سبک جدید جای خود را در برنامه غذایی مردم دنیا باز کردهاند. پیتزا یکی از مهمترین و پر طرفدارترین نوع فست فودهاست که اولین بار در کشور ایتالیا تهیه شد؛ سپس پخت آن در سراسر جهان رواج پیدا کرد. پیتزا در طعمهای گوناگون مانند پیتزای سبزیجات، مرغ، گوشت، پپرونی، پنیر و... تهیه میشود که دارای طیف گستردهای از طعم و مزه است.
پیتزا بادمجان یکی از انواع پیتزاهای خوشمزه است که بادمجان از مواد اصلی آن به شمار میرود. اگر از علاقهمندان به بادمجان هستید و دوست دارید طعم بادمجان را در هر نوع غذایی امتحان کنید، این پیتزا برای شما است، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه پیتزا بادمجان همراه ما باشید.
مواد لازم برای تهیه خمیر پیتزا
آرد سفید قنادی: 2 پیمانه
پودر خمیرمایه: یک دوم قاشق غذاخوری
آب ولرم: 1 پیمانه
شکر: 1 قاشق چایخوری
نمک: 1 قاشق چایخوری
مواد لازم برای تهیه پیتزا
بادمجان دلمهای: 2 عدد
پیاز قرمز درشت: 1 عدد
فلفل دلمهای سبز: 1 عدد
تخم مرغ آبپز: 2 عدد
قارچ: 5 عدد
پنیر پیتزا: به میزان لازم
نمک و فلفل: به میزان لازم
طرز تهیه خمیر پیتزا
برای درست کردن این پیتزا خوشمزه ابتدا خمیر مایه و شکر را داخل آب ولرم حل کنید و به مدت 10 دقیقه با سر بسته کنار بگذارید تا خمیرمایه به عمل بیاید.
خمیرمایه را داخل یک کاسه مناسب بریزید و آرد و نمک را که از قبل با هم مخلوط کردهاید، به خمیرمایه اضافه کنید و هم بزنید.
وقتی خمیر سفت شد، با دست خمیر را به مدت 5 دقیقه ورز بدهید.
کف کاسه را چرب کنید و خمیر را داخل آن بگذارید و روی کاسه را با حوله تمیز بپوشانید و اجازه بدهید خمیر به مدت 1 ساعت داخل محیط آشپزخانه استراحت کند.
طرز تهیه پیتزا
کف سینی فر را چرب کنید و خمیر را روی سینی پهن کنید. بادمجانها را پوست بگیرید و به صورت ورقهای برش بزنید. در مرحله بعد پیازها را پوست بگیرید و به صورت حلقهای برش بزنید، سپس برشهای پیاز را با کمی روغن تا حدی سرخ کنید که نرم شود و بعد کنار بگذارید. قارچها را به صورت ورقهای خرد کنید. تخم مرغ آبپز و فلفل دلمهای را هم به صورت حلقهای برش بزنید. حالا مواد را به ترتیب بادمجان حلقه شده، قارچ خرد شده، فلفل دلمهای حلقه شده، تخم مرغ حلقه شده و حلقههای پیاز سرخ شده را روی خمیر بچینید و کمی نمک و فلفل روی مواد بپاشید. در آخر پنیر پیتزا را به صورت یکنواخت روی مواد پیتزا پخش کنید. حالا سینی فر را داخل فر 180 درجه به مدت 35 دقیقه قرار بدهید تا پیتزا بپزد و روی آن طلایی شود، نوش جان.
نکات مهم
ـ پنیر پیتزا نوعی از پنیر موزارلا با رطوبت پایین است که گاه در ترکیب با پنیرهای دیگر ارائه میشود. پنیر پیتزا دارای کربوهیدرات، پروتئین، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، تیامین و انواع ویتامینهای گروه A و B است. مصرف پنیر پیتزا همراه با سبزیجات خام و پخته باعث میشود که چربی و مواد ناسالم موجود در آن کمتر جذب بدن شوند. از ویژگیهای یک پنیر پیتزای مرغوب این است که پنیر هنگام جویدن نباید حالت آدامس در دهان داشته باشد. همچنین یک پنیر پیتزای مرغوب به هیچوجه پس از پخت روغن پس نمیدهد. برای خوشمزهتر شدن پیتزا توصیه میشود که دو یا سه مدل پنیر پیتزا را با هم مخلوط کنید.
ـ قارچ طبع گرمی دارد و سرشار از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، آمینو اسید، فیبر، مس، آهن، آنتی اکسیدان، آمینو اسید و... است، همچنین در پیشگیری از سرطان سینه و پروستات موثر است و سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. هنگام خرید قارچ به این نکته توجه داشته باشید که قارچ تازه حتماً نباید سفید و شفاف باشد. یکی از راههای تشخیص قارچ سالم این است که قارچ باید تا حدودی سنگین باشد. اگر قارچ سبک و توخالی باشد، سالم نیست. کلاهک قارچ سالم نباید شکاف داشته باشد؛ همچنین بهتر است قارچهایی را که روی پوست آنها لکه قهوهای دارند، خریداری نکنید و اگر خریداری کردید، حتماً به صورت پخته آن را مصرف کنید.
ـ همانطور که میدانید فلفل دلمهای سبزی پرخاصیتی است که مصرف آن به تمامی افراد بهویژه کودکان توصیه شده است. این سبزی دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که رنگ سبز آن طعم قویتری دارد. فلفل دلمهای به دلیل مواد مغذی ازجمله ویتامینی که دارد، منشأ درمان سرماخوردگی است و همچنین برای درمان کمخونی، حفاظت از چشم و تقویت قوه بینایی و رفع یبوست بسیار مفید است. ته فلفل دلمهای برجستگیهایی وجود دارد. فلفل دلمههایی که چهار برجستگی در زیر خود دارند، ماده هستند. فلفل دلمهای ماده پر تخم است و طعم شیرینی دارد؛ بنابراین برای تهیه انواع سالاد و خامخواری مناسبتر از فلفل نر است. فلفل دلمهای که سه برجستگی در زیر خود دارد، نر است. تخم کمتری دارد و تندتر است. برای غذا پختن از آن استفاده می شود و در آشپزی کاربردیتر است. برعکس فلفل دلمهای ماده بعد از تفت دادن و پختن اصلاً تلخ نمیشود و خوشمزه باقی میماند.