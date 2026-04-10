قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲۱ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۱ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,322,602

دلار (بازار آزاد)

1,566,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,549,431

یورو (بازار آزاد)

1,829,700

درهم امارات

426,310

پوند انگلیس

2,102,500

لیر ترکیه

35,100

فرانک سوئیس

1,982,100

یوان چین

229,000

ین ژاپن

 984,510

وون کره جنوبی

1,059

دلار کانادا

1,132,000

دلار استرالیا

1,102,700

دلار نیوزیلند

914,100

دلار سنگاپور

1,227,200

روپیه هند

16,880

روپیه پاکستان

5,646

دینار عراق

1,220

پوند سوریه

13,537

افغانی

24,400

کرون دانمارک

244,800

کرون سوئد

168,300

کرون نروژ

164,600

ریال عربستان

417,550

ریال قطر

444,300

ریال عمان

4,064,500

دینار کویت

5,085,655

دینار بحرین

4,150,300

رینگیت مالزی

393,200

بات تایلند

48,830

دلار هنگ کنگ

199,700

روبل روسیه

20,070

منات آذربایجان

921,070

درام ارمنستان

4,470

لاری گرجستان

581,300

سوم قرقیزستان

17,900

سامانی تاجیکستان

166,100

منات ترکمنستان

446,200
