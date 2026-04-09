چطور از شوک اخبار یا حوادث ناگوار خارج شویم؟
در مواقع بحران و جنگ، شنیدن اخبار ناگوار یا حضور داشتن در نزدیکی محل یک حادثه یا دیدن آسیب دیدگان و مجروحان یک حمله نظامی میتواند در ما یک شوک بسیار بدی ایجاد کند. این شوک میتواند بلافاصله ما را همزمان در حالتی از غم و اندوه و استرس فرو ببرد که باید جهت خروج از آن تلاش کنیم.
برای خروج از حالت شوک و استرس پس از شنیدن اخبار یا دیدن یک حادثه ناگوار در درجه اول باید با روانشناس و روانپزشک مشاوره کنیم. اما در صورت در دسترس نبودن متخصصان در لحظات اولیه پس از شوک، میتوانیم با پیروی از یک سری راهکارها تا حدی خود را حالت شوک خارج کنیم.
تمرینهای تنفسی مهم
دکتر اصغر کیهان نیا روانپزشک در این باره در گفت و گو با روزنامه همشهری میگوید: یکی از راهکارهای خارج شدن از شوک ناشی از شنیدن اخبار ناگوار یا شوک ناشی از حضور در یک حادثه جنگی، تمرین تنفسی است. تمرین تنفسی دو نوع است: ۶ ثانیه دم، ۷ ثانیه مکث و ۸ ثانیه تخلیه است. در صورتی که سه بار این تمرین تنفسی انجام شود، حالتان بهتر میشود و تا حدی از شوک نشی از حوادث ناگوار خارج میشوید. نوع دیگر تمرین تنفسی هم ۴ ثانیه دم، ۴ ثانیه مکث و ۴ ثانیه بازدم است.
دکتر کیهان نیا در ادامه در این باره نکته جالبی را مطرح میکند: تجربه شخصی من به عنوان یک روانشناس این است که این نوع تنفسها خیلی میتواند در ایجاد آرامش در فرد موثر باشند.
نقش اعداد و ارقام
به گفته این روانپزشک، یکی دیگر از راهکارهای خروج از شوک اولیه ناضی از وقوع حوادث ناگوار شمردن از یک تا ۶۰ و بالعکس است. این کمک میکند که افکار شما روی شمارش متمرکز شود و تمرکزتان به طرف اعداد و ارقام برگردد.
یکی از دیگر راهکارها بعد از شنیدن خبر ناگوار یا صدای انفجار شدید در اطرافتان این است که بعد از دور شدن خطر حمله، و پس از برقراری آرامش نسبی در فضای اطرافتان به تراس خانه بروید نرمشهای ملایم انجام دهید یا به طور ملایم دست و پایتان را تکان دهید. این باعث میشود تا حدی شوک اولیه از شما خارج شود.
اهمیت ویتامینها
مصرف قرصهای B۱ و B۱۲ نیز برای کاهش استرس پس از شوک نیز توصیه میشود. این قرصها، مخصوصا قرص B۱ هم خیلی کمک کننده و ضد استرس و نگرانی هستند. این قرصها میتوانند به شما کمک کنند پس وارد شدن شوک قادر باشید خود را کنترل کنید.
پس از خروج از حالت شوک تلفن کردن و صحبت کردن با دوستان و اقوامی که شاد هستند و روحیه خوبی دارند نیز میتواند در کاهش استرس موثر باشد. پس از شوک ناشی از وقوع یک حادثه ناگوار یا شنیدن اخبار بد، تماشا کردن برنامههای تلویزیونی آرامش بخش مانند برنامههای مستند درباره حیوانات میتواند نیز میتواند در کاهش اضطراب تاثیر داشته باشد.