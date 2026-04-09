سیستم ایمنی بدن هر شخص چگونه شکل میگیرد؟/ ایمنی ذاتی بهتر است یا ایمنی اکتسابی
هر فردی با سطح مشخصی از محافظت یا «ایمنی» متولد میشود و این بدان معناست که بدن شما توانایی محافظت از خود در برابر عفونتها و بیماریها را دارد.
متخصصان در این باره توضیح میدهند مثلا به نوزاد یا کودکی فکر کنید که اغلب دچار سرماخوردگی یا گوش درد میشود. سیستم ایمنی بدن نوزادان در حالی که برای اولین بار در معرض بیماریها قرار میگیرند، «بانکی» از آنتیبادیها ایجاد میکند و به آنها اجازه میدهد تا با بیماری های آینده مبارزه کنند.
اکثر واکسنها تقریباً به همین روش عمل میکنند. آنها با قرار دادن بدن شما در معرض مقدار کمی از ویروس (معمولاً ویروس کشته شده یا ضعیف شده) سیستم ایمنی بدنتان را فعال میکنند. در پاسخ، بدن شما آنتیبادیهایی تولید میکند که در برابر تهدیداتی مانند سرخک، سیاه سرفه، آنفلوآنزا یا مننژیت از بدن محافظت میکنند. سپس، هنگامی که با آن ویروس تماس پیدا میکنید، سیستم ایمنی بدن از قبل آماده شده است تا وارد عمل شود و از بیماری پیشگیری کند.
ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی
دو نوع ایمنی وجود دارد، ذاتی و اکتسابی یا تطبیقی. اما تفاوت این دو چیست؟
ایمنی ذاتی، ایمنی است که با آن متولد میشوید. ایمنی ذاتی شما به عنوان اولین خط دفاعی در نظر گرفته و شامل مواردی مانند اشک و مخاط، لخته شدن خون، اسیدهای معده، سلولهای کشنده طبیعی و ماستوسیت ها میشود. یک ماستوسیت سلول مهاجری از بافت پیوندی است که شامل ریزدانه (گرانول)های غنی از هیستامین و هپارین است که رنگ تیره دارند.
این درحالیاست که ایمنی اکتسابی یا تطبیقی با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض عفونتها، ویروسها یا واکسیناسیونهای مختلف، تقویت میشود.
مجموع عملکرد مناسب این دو مکانیسم ایمنی، از بدن در برابر انواع بیماریها و تهدیدات سلامتی حافظت میکند.