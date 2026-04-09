چگونه کفشهای سفید را مثل روز اول تمیز کنیم؟ ؛ راهنمای کامل
کفشهای سفید همیشه شیک و چشمنواز هستند، اما یک مشکل بزرگ دارند: خیلی زود کثیف میشوند. کافی است چند بار در خیابان، سفر، پارک یا طبیعتگردی از آنها استفاده کنید تا رد گردوغبار و لکهها رویشان نمایان شود.
با این حال خبر خوب این است که برگرداندن ظاهر کفشهای سفید به حالت تقریباً نو کار سختی نیست؛ فقط باید روش صحیح تمیز کردن آنها را بدانید.
کارشناسان حوزه نظافت میگویند اگر کفشهای سفید را بهصورت منظم و اصولی تمیز کنید، میتوانید مدت زیادی ظاهر تمیز و درخشان آنها را حفظ کنید. در ادامه بهترین روشهای تمیز کردن کفشهای سفید پارچهای، چرمی و جیر را میخوانید.
هر چند وقت یکبار باید کفشهای سفید را تمیز کنیم؟
به گفته کارشناسان نظافت، کفشها نیز مانند لباسها نیاز به نگهداری و تمیزکاری دورهای دارند.
بهترین کار این است که:
کفشهای سفید را حدود ماهی یک بار تمیز کنید؛
لکهها را بلافاصله بعد از ایجاد شدن پاک کنید.
اگر اجازه دهید آلودگیها مدت طولانی روی کفش باقی بمانند، پاک کردن آنها در آینده بسیار سختتر خواهد شد.
همچنین توصیه میشود بهجای انداختن کفش در ماشین لباسشویی، آنها را با دست بشویید؛ زیرا شستوشوی دستی ملایمتر است و به افزایش عمر کفش کمک میکند.
روش تمیز کردن کفش پارچهای سفید (کتانی)
اگر کتانیهای پارچهای سفید دارید، میتوانید با این روش ساده آنها را تمیز کنید.
مراحل تمیز کردن
ابتدا بند کفشها را باز کرده و جدا کنید.
با یک برس نرم گردوغبار و خاک سطحی را پاک کنید.
چند قطره مایع ظرفشویی را در یک لیوان آب ولرم حل کنید.
یک دستمال یا برس نرم را به محلول آغشته کرده و بهآرامی روی کفش بکشید.
برای تمیز کردن لبهها و کف لاستیکی کفش میتوانید از اسفنجهای پاککننده استفاده کنید.
سپس یک دستمال تمیز را با آب ساده خیس کرده و کفش را پاک کنید تا کفها از بین بروند.
داخل کفش را با دستمال کاغذی سفید پر کنید تا رطوبت جذب شده و شکل کفش حفظ شود.
کفشها را در دمای اتاق و دور از حرارت مستقیم خشک کنید.
تمیز کردن کفش پارچهای سفید با سفیدکننده
اگر لکهها بسیار سرسخت هستند، میتوانید از محلول رقیق سفیدکننده (وایتکس) استفاده کنید. البته این روش فقط برای کفشهای پارچهای سفید مناسب است و نباید روی چرم یا بخشهای لاستیکی استفاده شود؛ زیرا ممکن است باعث زرد شدن آنها شود.
مراحل استفاده از سفیدکننده
بند کفشها را جدا کنید.
با یک برس، خاک و گل خشک را از روی کفش پاک کنید.
یک قاشق غذاخوری سفیدکننده را با حدود یک لیتر آب مخلوط کنید.
برس را به محلول آغشته کرده و کفش را با حرکات دایرهای تمیز کنید.
پس از حدود یک دقیقه، روی قسمتهای تمیزشده کمی آب اکسیژنه اسپری کنید.
کفش را با آب تمیز بشویید.
در صورت باقی ماندن لکهها، مراحل را تکرار کنید.
اجازه دهید کفشها یک شب کامل خشک شوند.
روش تمیز کردن کفش چرم سفید
برای کفشهای چرمی سفید مانند این روش بهترین نتیجه را میدهد.
مراحل تمیز کردن
بند کفشها را جدا کنید.
با یک برس نرم گردوغبار را پاک کنید.
چند قطره مایع ظرفشویی را در آب ولرم مخلوط کنید.
با یک پارچه نرم یا برس محلول را روی کفش بکشید.
قسمتهای لاستیکی کف کفش را با اسفنج پاککننده تمیز کنید.
با یک دستمال مرطوب کفها را پاک کنید.
داخل کفش را با دستمال کاغذی سفید پر کنید تا شکل آن حفظ شود.
پس از خشک شدن، از کرم یا نرمکننده مخصوص چرم استفاده کنید تا چرم ترک نخورد و نرم باقی بماند.
روش تمیز کردن کفش جیر سفید
کفشهای جیر سفید حساستر هستند و نباید مانند سایر کفشها شسته شوند.
کارشناسان توصیه میکنند برای این نوع کفشها فقط از پاککنندههای مخصوص جیر استفاده شود؛ زیرا خیس شدن زیاد میتواند به بافت آن آسیب بزند.
اگر لکهای روی کفش جیر باقی مانده است، میتوانید مقدار کمی از این محلولها استفاده کنید:
سرکه سفید رقیقشده با آب
الکل مالشی رقیقشده با آب
نکته مهم این است که کفش را کاملاً خیس نکنید و فقط مقدار کمی از محلول را روی محل لکه بزنید.
چگونه بند کفش سفید را تمیز کنیم؟
بند کفشها معمولاً سریعتر از خود کفش کثیف میشوند. برای تمیز کردن آنها:
بندها را از کفش خارج کنید.
آنها را در آب گرم و صابون بخیسانید.
سپس با آب تمیز آبکشی کنید.
آب اضافی را بگیرید.
بندها را روی سطح صاف قرار دهید تا کاملاً خشک شوند.
چگونه کفشهای سفید را دیرتر کثیف کنیم؟
اگر میخواهید کفشهای سفیدتان مدت بیشتری تمیز بمانند، این نکات را رعایت کنید:
از اسپری محافظ کفش برای جلوگیری از نفوذ آب و لکه استفاده کنید.
لکهها را بلافاصله بعد از ایجاد شدن پاک کنید.
خط و خش روی قسمتهای لاستیکی کفش را با اسفنجهای پاککننده تمیز کنید.
هنگام بیرون رفتن در روزهای بارانی یا گلآلود کمتر از کفش سفید استفاده کنید.
با رعایت این نکات ساده، میتوانید کفشهای سفید خود را همیشه تمیز، درخشان و نزدیک به حالت نو نگه دارید و عمر آنها را نیز افزایش دهید.