خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

کد خبر : 1771182
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۰ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,322,602

دلار (بازار آزاد)

1,543,400

یورو (صرافی بانک ملی)

1,549,431

یورو (بازار آزاد)

1,802,900

درهم امارات

420,220

پوند انگلیس

2,073,300

لیر ترکیه

34,700

فرانک سوئیس

1,953,900

یوان چین

226,000

ین ژاپن

 974,230

وون کره جنوبی

1,039

دلار کانادا

1,113,900

دلار استرالیا

1,088,400

دلار نیوزیلند

900,000

دلار سنگاپور

1,209,600

روپیه هند

16,710

روپیه پاکستان

5,537

دینار عراق

1,180

پوند سوریه

13,338

افغانی

24,060

کرون دانمارک

241,200

کرون سوئد

166,000

کرون نروژ

161,400

ریال عربستان

411,780

ریال قطر

423,700

ریال عمان

4,008,000

دینار کویت

5,011,955

دینار بحرین

4,090,400

رینگیت مالزی

388,400

بات تایلند

48,160

دلار هنگ کنگ

197,100

روبل روسیه

19,730

منات آذربایجان

908,270

درام ارمنستان

4,100

لاری گرجستان

573,100

سوم قرقیزستان

17,650

سامانی تاجیکستان

163,800

منات ترکمنستان

438,400
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار