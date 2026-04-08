خوابیدن بعد از خوردن این میوه بسیار خطرناک است

کیوی از میوه های پاییزی است که به علت حساسیت زا بودنش برخی ها از خوردن آن منع می شوند اما این میوه خاصیت های مفیدی نیز دارد.

کیوی گیاهی است از گروه گیاهان گلدار دولپه‌ای در راسته خلنگ‌سانان و رده کیویان. این گیاه بومی جنوب چین و میوه ملی جمهوری خلق چین است.میوه آن تخم مرغی شکل به اندازه یک تخم مرغ بزرگ (به طول ۵–۸ سانتیمتر و عرض ۴٫۵–۵٫۵ سانتیمتر) است و پوست آن قهوه‌ای رنگ و گوشت آن سبز کمرنگ است و بهترین محل و حاصل خیزترین محل برای کشت آن شهر چوبر تالش در شمال ایران است.

کالری: ۴۲

پروتئین ۰٫۸ گرم

مجموع چربی ۰٫۴ گرم

فیبر ۲٫۱ گرم

ویتامین سی ۶۴ میلی گرم

ویتامین آ ۳ میکروگرم

آهن ۰٫۲ میلی گرم

پتاسیم ۲۵۲ میلی گرم

فولات ۱۷ میکروگرم

کیوی دارای ویتامین E، مس، ویتامین K، کولین، منیزیم و فسفر می باشد.

مقدار ویتامین C در هر اونس کیوی بالاتر از بسیاری از میوه های دیگر است.

میوه کیوی شیرین دارای طبع گرم و کیوی ترش دارای طبع سرد است.

پوست زیبا : کلاژن، سیستم حمایتی پوست متکی به ویتامین C به عنوان یک ماده مغذی ضروری است که در بدن ما به عنوان یک آنتی اکسیدان برای کمک به جلوگیری از آسیب های ناشی از خورشید، آلودگی هوا و دود، چین و چروک و بهبود کلی پوست کار می کند.

خواب بهتر: با توجه به مطالعه در مورد اثرات مصرف این میوه روی کیفیت خواب در بزرگسالان مبتلا به مشکلات خواب، مشخص شد که مصرف کیوی ممکن است شروع خواب، مدت زمان و بهره وری خواب در بزرگسالان را بهبود بخشد.

سلامتی قلب: به گفته مارک هوستون، استاد بالینی دانشکده پزشکی واندربیلت و مدیر موسسه فشار خون بالا، فیبر و پتاسیم موجود در کیوی سلامت قلب را پشتیبانی می کند. افزایش مصرف پتاسیم همراه با کاهش مصرف سدیم مهم ترین تغییر در رژیم غذایی است که در یک فرد می تواند منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی شود. خوردن میوه کیوی هر روز صبح دارای همان اثر آسپرین ( عامل کاهش لخته شدن خون )، برای سلامت قلب است اما بدون عوارض جانبی مانند التهاب و خونریزی در دستگاه گوارش می باشد و این مانع از رسوب پلاک در دیواره های شریانی شده و در نتیجه، فرد را در برابر بیماری های قلبی و عروقی محافظت می کند.

در یک مطالعه، مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب در کسانی که ۴۰۶۹ میلی گرم پتاسیم در هر روز مصرف کردند در مقایسه با کسانی که پتاسیم کمتری ( حدود ۱۰۰۰ میلی گرم در روز ) مصرف کردند ۴۹ ٪ کاهش داشت.

کاهش فشار خون: مقدار پتاسیم بالا در کیوی می تواند به خنثی کردن اثر سدیم در بدن کمک کند. ممکن است که مصرف کم پتاسیم یک عامل خطر در ابتلا به فشار خون بالا به علت مصرف سدیم بالا است.

پیشگیری از یبوست : در مطالعات مختلف گزارش داده اند که کیوی ممکن است یک اثر ملین خفیف داشته و می تواند به عنوان یک مکمل غذایی به خصوص برای افراد مسن دارای یبوست استفاده شود. مصرف منظم این میوه سبب حجیم تر، نرم تر و تولید مدفوع بیشتر می شود.

هنگام خرید میوه کیوی آن را در میان انگشتان خود قرار دهید و در صورتی که بر اثر فشار جزئی نرمی زیر دستان خود احساس کردید از خرید آن صرف نظر کنید.

این میوه را می توانید در دمای اتاق نگهداری کرده و به مدت چند روز ذخیره کنید.

هرگز این میوه را کنار سیب، گلابی و سیب زمینی قرار ندهید زیرا از این میوه ها گازی متصاعد می شود که موجب رسیدن بیش از حد این میوه می شود. اما اگر نارس باشد می توان ان را در کنار میوه های ذکر شده قرار داد تا فرایند رسیدن تسریع شود.

هرگز به اندازه میوه توجه نکنید و تصور نکنید میوه بزرگتر ارزش تغذیه ای بیشتری دارد.

کیوی طلایی دارای پوستی نرم و برنزی رنگ بوده و گوشت آن به رنگ طلایی است.

ارزش تجاری این نوع کیوی از انواع سبز بیشتر است.

کیوی را می‌توانید حلقه کرده و خشک کنید و به جای خوردن چیپس، کیوی خشک شده میل کنید.

میوه کیوی دارای مقادیر زیادی آنزیم حل کننده پتاسیم به نام پاپایین است که از نظر تجاری برای نرم کردن گوشت مفید است اما احتمال دارد برای برخی افراد آلرژی زا باشد. بویژه افرادی که به آناناس حساسیت دارند مستعد حساسیت به این میوه نیز هستند. این آنزیم با پختن میوه به سرعت از بین می رود.

استفاده از کیوی خام در دسرهای حاوی شیر یا هر فراورده لبنی دیگر نامناسب است زیرا این آنزیم در عرض چند دقیقه در حالی که بوی بسیار بدی تولید می کند شروع به حل کردن پروتئین شیر می نماید.

کیوی دارای اگزالات است. این ترکیب می‌تواند موجب سنگ کلیه شود. به این علت این میوه برای افرادی که مستعد سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا هستند باید با احتیاط مصرف شود.

کیوی میوه‌ای صفرابر است و به همین دلیل مصرف زیاد آن برای افرادی که سنگ صفرا دارند توصیه نمی‌شود.

اگزالات موجود در کیوی مانع جذب کلسیم می‌شود. به این علت بهتر است ۲ تا ۳ ساعت قبل و بعد از مصرف لبنیات این میوه را میل نکنید تا مانع جذب کلسیم نشود.

مصرف میوه کیوی با پوست برای افرادی که دستگاه گوارش حساسی دارند توصیه نمیشود.

زیاده روی در مصرف کیوی می‌تواند برای دستگاه گوارش مشکلاتی ایجاد کند.

مصرف میوه کیوی برای کودکان زیر یکسال توصیه نمی‌شود و ممکن است حساسیت زا باشد.