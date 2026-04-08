تحلیلگر نظامی اسرائیلی: ایران، تنها برندۀ جنگ است
آوی اشکنازی گفت: ایران همچنان توانایی ادامه درگیری و شلیک را حفظ کرده است.
ایران آخرین گلوله را شلیک کرده و با وجود گذشت ۴۱ روز از آغاز نبرد، همچنان ایستاده و قادر به شلیک است.
در این جنگ تنها یک برنده وجود دارد و آن ایران است. تنگه هرمز اکنون به نوعی دستگاه خودپرداز برای تهران تبدیل شده است.
پس از آنکه رؤیاهای نتانیاهو و ترامپ در برابر ایران فروپاشید، عملیات علیه ایران موسوم به عملیات «غرش شیر» به «ناله گربهها» تبدیل شد!»
