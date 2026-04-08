بهای نفت به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرد

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، بامداد امروز به وقت ایران، اعلام کرد که با آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت می کند.

پس از آن بود که ارزش سهام در مناطق مختلف افزایش یافت از جمله شاخص سهام داو جونز ۲.۱ درصد رشد کرد. معاملات آتی شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز ۲.۱ درصد بالا رفت و شاخص نزدک هم رشد ۲.۳ درصدی را شاهد بود. بیت کوین نیز بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به ۷۱ هزار و ۵۰۸ دلار رسید.

بهای نفت نیز در کاهشی چشمگیر به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. نفت شاخص «وست تگزاس اینترمدیت» بیش از ۱۴ درصد کاهش یافت و به ۹۶.۹۸ دلار در هر بشکه رسید و شاخص بین‌المللی «برنت» بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت و به حدود ۹۶ دلار در هر بشکه رسید.

سی ان بی سی خاطرنشان کرده است که نگرانی‌های کلان اساسی همچنان حل نشده باقی مانده‌اند. درواقع کاهش قیمت نفت اگرچه ممکن است ترس‌ از تورم سریع را کاهش دهد، اما تاثیر گسترده‌تر افزایش قیمت انرژی در طول جنگ همچنان به اثرگذاری بر اقتصاد جهانی ادامه می دهد.

بیلی لئونگ استراتژیست سرمایه گذار در شرکت سرمایه گذاری Global X ETFs گفت: نگرانی‌های رشد در کنار شوک تورمی همچنان در حال افزایش است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه شنبه به وقت محلی ( ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیه ای در شبکه تروث سوشال پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقب نشینی کرد.

ترامپ اعلام کرد: «بر اساس گفت‌وگوها با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده کل ارتش پاکستان، که طی آن از من خواستند نیروی مخرب در نظر گرفته‌شده برای امشب علیه ایران را متوقف کنم، و مشروط به این‌که جمهوری اسلامی ایران با بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز موافقت کند، من موافقت می‌کنم بمباران و حمله به ایران را به مدت دو هفته به حالت تعلیق درآورم. این یک آتش‌بس دوطرفه خواهد بود.»

ترامپ با پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای ایران افزود: «ما یک پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای از ایران دریافت کردیم و معتقدیم که این یک مبنای عملی برای مذاکره است. تقریبا تمام نکات مختلف اختلاف گذشته بین آمریکا و ایران مورد توافق قرار گرفته است، اما یک دوره دو هفته‌ای امکان نهایی شدن و به سرانجام رساندن توافق را فراهم می‌کند. »

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: «از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان رئیس جمهور، و همچنین به نمایندگی از کشورهای خاورمیانه، باعث افتخار است که این مشکل بلندمدت در آستانه حل و فصل است».

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین در پیامی به نمایندگی از شورای عالی امنیت ملی درباره آتش‌بس شکل‌ گرفته میان ایران و آمریکا نوشت: از برادر عزیز جناب شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان و جناب فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان به خاطر تلاش های خستگی ناپذیر ایشان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر و قدردانی می کنم.

عراقچی ادامه داد: در پاسخ به درخواست برادرانه نخست وزیر پاکستان مندرج در توییت ایشان، و با توجه به درخواست امریکا برای مذاکره در پیشنهادات ۱۵ بندی آن کشور، و اعلام رییس جمهور امریکا مبنی بر پذیرش کلیات پیشنهادات ۱۰ بندی ایران به عنوان مبنای مذاکره، بدینوسیله از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می کنم:

۱. چنانچه حملات به جمهوری اسلامی ایران متوقف شود، نیروهای مسلح قدرتمند ما نیز حملات دفاعی خود را متوقف می کنند.

۲. به مدت دو هفته تردد امن در تنگه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با نظرداشت محدودیت های فنی موجود مقدور خواهد بود.

در پی ۴۰ روز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، سرانجام بامداد چهارشنبه به وقت تهران (۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شمسی و سه شنبه شب به وقت شرق آمریکا برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۶ ) طرفین بر سر آتش بس دو هفته ای با میانجیگیری پاکستان برای انجام مذاکرات به منظور پایان دادن این جنگ و صلح دائمی توافق کردند.