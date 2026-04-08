در ۳۶ روزی که از تشدید تنش‌های نظامی می‌گذرد، بازار خودرو ایران به یکی از کم‌تحرک‌ترین دوره‌های خود وارد شده است؛ دوره‌ای که در آن نه خبری از رونق خرید و فروش است و نه کاهش قیمتی که بتواند تقاضای مصرفی را به بازار بازگرداند. آنچه امروز در این بازار دیده می‌شود، بیش از هر چیز نوعی «انجماد معاملاتی» است؛ وضعیتی که در آن خریدار و فروشنده هر دو در موقعیت انتظار قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها از نمایشگاه‌های خودرو و گفت‌وگو با فعالان این بازار نشان می‌دهد حجم معاملات به شکل محسوسی کاهش یافته و در برخی مناطق حتی به نزدیک صفر رسیده است.

بسیاری از نمایشگاه‌داران از روزهایی می‌گویند که هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و تماس‌های مشتریان نیز به حداقل رسیده است. این وضعیت، نسبت به رکودهای پیشین بازار خودرو، عمق بیشتری دارد و به نوعی می‌توان آن را یک «ایست کامل» در جریان معاملات تلقی کرد.

با این حال، نکته قابل توجه این است که این رکود سنگین، به کاهش قابل توجه قیمت‌ها منجر نشده است. برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها که انتظار ریزش شدید قیمت خودرو را داشتند، بازار تنها افتی محدود و مقطعی را تجربه کرده است. در برخی خودروهای پرتیراژ داخلی، قیمت‌ها بین ۳ تا ۷ درصد کاهش یافته، اما این افت نیز پایدار نبوده و در مواردی دوباره به سطح قبلی بازگشته است.

به عنوان نمونه، در برخی مدل‌های پرتقاضای بازار، کاهش قیمت بیشتر ناشی از نبود خریدار بوده تا افزایش عرضه یا بهبود شرایط تولید. به عبارت دیگر، این کاهش‌ها بیشتر «رکودی» بوده‌اند تا «اصلاحی». این تفاوت مهمی است که نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان تحت تاثیر عوامل بنیادی تورم‌زا قرار دارد و ظرفیت کاهش جدی قیمت را ندارد.

یکی از دلایل اصلی چسبندگی قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و وابستگی بالای صنعت خودرو به نهاده‌های وارداتی است. در شرایطی که نرخ ارز با نوسانات همراه است و هزینه تامین قطعات افزایش یافته، خودروسازان با فشار مضاعفی مواجه هستند. این فشار در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل می‌شود و اجازه کاهش قیمت را محدود می‌کند.

در کنار این موضوع، رفتار فروشندگان نیز در تثبیت قیمت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. بسیاری از دارندگان خودرو، به‌ویژه در شرایط نااطمینانی، تمایل دارند دارایی خود را حفظ کنند و از فروش در قیمت‌های پایین‌تر خودداری می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود عرضه موثر در بازار کاهش یابد و قیمت‌ها در برابر افت مقاومت کنند.

از سوی دیگر، خریداران نیز در شرایط جنگی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، احتمال تغییرات قیمتی و نگرانی از شرایط سیاسی، باعث شده تقاضای مصرفی به شدت کاهش یابد. بسیاری از متقاضیان خرید خودرو ترجیح می‌دهند تصمیم خود را به تعویق بیندازند تا تصویر روشن‌تری از آینده به دست آورند.

در این میان، نقش دلالان و واسطه‌ها نیز در بازار خودرو تغییر کرده است. در دوره‌های گذشته، این گروه معمولاً با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی، نقش فعالی در بازار داشتند. اما در شرایط فعلی، به دلیل نبود چشم‌انداز مشخص از روند قیمت‌ها، فعالیت آن‌ها نیز به حداقل رسیده است. به بیان دیگر، حتی بازیگران سفته‌باز نیز ترجیح داده‌اند از بازار فاصله بگیرند.

با این حال، شاید مهم‌ترین متغیری که می‌تواند آینده بازار خودرو را تعیین کند، وضعیت زنجیره تامین قطعات باشد. صنعت خودروی ایران طی سال‌های گذشته وابستگی قابل توجهی به واردات قطعات داشته و هرگونه اختلال در این مسیر، مستقیماً تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایط جنگی، این اختلال‌ها تشدید شده و دسترسی به برخی قطعات با دشواری بیشتری همراه شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی قطعه‌سازان با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند و هزینه‌های تامین نیز افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش تولید خودرو منجر شود؛ عاملی که در نهایت فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.

بر همین اساس، حتی در صورت پایان درگیری‌ها، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو به سرعت به تعادل برسد.

اثرات اختلال در زنجیره تامین معمولاً با تاخیر در بازار ظاهر می‌شود و ممکن است برای مدتی پس از پایان تنش‌ها نیز ادامه داشته باشد. این موضوع یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار خودرو در ماه‌های آینده است.

در کنار این تحولات، یک تغییر مهم در رفتار مصرف‌کنندگان نیز در حال شکل‌گیری است؛ تغییری که می‌تواند ساختار تقاضا در بازار خودرو را دگرگون کند. در شرایطی که تامین قطعات با چالش مواجه است، خریداران به‌تدریج به سمت خودروهایی متمایل می‌شوند که از شبکه تامین قطعات گسترده‌تر و قابل‌اعتمادتر برخوردارند.

این تغییر نگرش می‌تواند به افزایش تقاضا برای برخی خودروهای داخلی یا مدل‌هایی منجر شود که قطعات آن‌ها در بازار به‌راحتی در دسترس است. در مقابل، خودروهایی که وابستگی بیشتری به واردات قطعات دارند یا خدمات پس از فروش آن‌ها محدودتر است، ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند. به این ترتیب، «دسترسی به قطعه» به یکی از معیارهای کلیدی انتخاب خودرو تبدیل خواهد شد.

از منظر کلان، بازار خودرو همچنان به شدت تحت تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم و سیاست‌های اقتصادی قرار دارد. در شرایطی که انتظارات تورمی همچنان بالاست، نمی‌توان انتظار کاهش پایدار قیمت خودرو را داشت. حتی اگر در کوتاه‌مدت قیمت‌ها با افت مواجه شوند، این کاهش‌ها ممکن است موقتی باشد و در ادامه جای خود را به افزایش دوباره بدهد.

در این چارچوب، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار خودرو ترسیم کرد. در سناریوی نخست، با کاهش تنش‌ها و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، بازار می‌تواند به‌تدریج از حالت انجماد خارج شود.

در این حالت، حجم معاملات افزایش خواهد یافت، اما کاهش قابل توجه قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد.

در سناریوی دوم، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به تثبیت رکود در بازار منجر شود. در این شرایط، معاملات در سطح پایین ادامه پیدا می‌کند و قیمت‌ها نیز در یک محدوده مشخص نوسان خواهند داشت، بدون آنکه تغییر چشمگیری رخ دهد.

اما در سناریوی سوم، که بدبینانه‌تر است، تشدید تنش‌ها و افزایش اختلال در زنجیره تامین می‌تواند به کاهش بیشتر تولید و افزایش قیمت‌ها منجر شود. در این وضعیت، بازار خودرو وارد فاز جدیدی از تورم خواهد شد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.

در مجموع، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، صرفاً یک رکود ساده نیست، بلکه ترکیبی از رکود، نااطمینانی و فشارهای ساختاری است. بازاری که در آن معاملات قفل شده، قیمت‌ها به‌سختی کاهش می‌یابد و آینده آن بیش از هر زمان دیگری به متغیرهایی خارج از کنترل فعالان بازار وابسته شده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین توصیه برای فعالان و مصرف‌کنندگان، توجه به واقعیت‌های بنیادی بازار باشد. در بازاری که عدم قطعیت نقش اصلی را ایفا می‌کند، تصمیم‌گیری‌های هیجانی می‌تواند پرهزینه باشد.

آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک روندهای بلندمدت، ارزیابی توان تولید و به‌ویژه توجه به وضعیت تامین قطعات است؛ عاملی که احتمالاً در ماه‌های آینده، برنده و بازنده بازار خودرو را مشخص خواهد کرد.

منبع خبرآنلاین

