قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

180,068,000

طلای 18 عیار / 740

177,677,000

طلای ۲۴ عیار

240,089,000

طلای دست دوم

177,667,340

آبشده کمتر از کیلو

781,020,000

مثقال طلا

780,010,000
انس طلا

4,699.05

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,969,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,875,900,000

نیم سکه تک فروشی

1,039,000,000

ربع سکه تک فروشی

598,000,000

سکه گرمی تک فروشی

292,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,870,000,000

نیم سکه (قبل 86)

930,000,000

ربع سکه (قبل 86)

490,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

198,070,000

حباب سکه بهار آزادی

108,120,000

حباب نیم سکه

154,410,000

حباب ربع سکه

154,680,000

حباب سکه گرمی

73,410,000
