قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ فروردین
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
180,068,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
177,677,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
240,089,000
|
طلای دست دوم
|
177,667,340
|
آبشده کمتر از کیلو
|
781,020,000
|
مثقال طلا
|
780,010,000
انس طلا
|
4,699.05
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,969,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,875,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
1,039,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
598,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
292,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,870,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
490,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
198,070,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
108,120,000
|
حباب نیم سکه
|
154,410,000
|
حباب ربع سکه
|
154,680,000
|
حباب سکه گرمی
|
73,410,000