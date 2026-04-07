تشکیل زنجیره انسانی در مقابل نیروگاه شهید سلیمی نکا

این گردهمایی بعد از ظهر سه‌شنبه ۱۸ فروردین که با شعار «فردایی روشن» برگزار شد، فراتر از یک تجمع صرف، نمادی از درک عمیق جامعه نسبت به اهمیت استراتژیک تأسیسات زیربنایی مانند نیروگاه‌ها بود. شرکت‌کنندگان با حضور خود اعلام کردند که نیروگاه‌ها تنها سازه‌های صنعتی نیستند، بلکه ستون فقرات توسعه و رفاه جامعه محسوب می‌شوند و تعرض به آن‌ها، به مثابه تعرض به امنیت و آینده کشور است.

نورالله ادبی فیروزجائی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تاریخچه مقاومت نیروگاه در برابر حملات گذشته، بر نقش حیاتی همکاران خود در «سنگر تولید» تأکید کرد و گفت: ما همچون رزمندگان در جبهه تولید ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد دشمنان با آرزوی فلج کردن صنعت برق، به اهداف شوم خود دست یابند.

وی یادآور شد: هرگونه حمله به زیرساخت‌ها، مستقیماً زندگی و رفاه مردم را هدف قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، محمدرضا ییلاقی، معاون اداره کل ورزش و جوانان مازندران، به نقش کلیدی جوانان در بزنگاه‌های حساس اشاره کرد و این تجمع را پاسخی به اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.

وی با بیان اینکه «هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظام، اقدامی غیرانسانی و جنایت جنگی است»، بر همبستگی ملی در برابر چنین تهدیدهایی صحه گذاشت.

این رویداد در حالی رقم خورد که رسانه‌ها نیز با پوشش گسترده خود، این پیام مطالبه‌گرانه جوانان را به گوش مسئولان و افکار عمومی رساندند تا اهمیت حفظ و حراست از زیرساخت‌های ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

