دوربین آیفون ۱۷ پرو ناسا را شگفتزده کرد
در یکی از غیرمنتظرهترین لحظات مأموریت فضایی آرتمیس ۲، تصویری که با گوشی آیفون ۱۷ پرو، از سطح ما به ثبت رسید، بار دیگر توجهها را به جهش کیفیت دوربینهای موبایل جلب کرد.
در جریان این مأموریت، Reid Wiseman، یکی از فضانوردان ناسا، هنگام نزدیک شدن فضاپیمای Orion spacecraft به ماه، تصویری از سمت پنهان این جرم آسمانی ثبت کرد؛ تصویری که با استفاده از دوربین آیفون و زوم ۸ برابری گرفته شد و بهسرعت در رسانهها مورد توجه قرار گرفت.
این عکس، دهانه برخوردی «چبیشف» را در سمت دور ماه نشان میدهد؛ منطقهای که همواره از دید ناظران زمینی پنهان است. نکته مهم در این میان، نه سوژه تصویر بلکه کیفیت ثبت آن استکه در شرایط دشوار نوری، لرزش فضاپیما و فاصله بسیار زیاد از زمین، همچنان وضوح و جزئیات قابل توجهی ارائه میدهد.
اهمیت این تصویر زمانی بیشتر میشود که بدانیم ثبت عکس در فضا معمولا نیازمند دوربینهای تخصصی و تجهیزات سنگین علمی است. با این حال، استفاده از یک گوشی هوشمند نشان داد که نسل جدید دوربینهای موبایل به سطحی رسیدهاند که حتی در محیطهای خارج از زمین نیز میتوانند عملکرد قابل اتکایی داشته باشند.
آیفون ۱۷ پرو با بهرهگیری از پردازش تصویری پیشرفته، تثبیت دیجیتال و زوم اپتیکال ترکیبی، توانسته شرایطی فراهم کند که یک فضانورد بدون تجهیزات حرفهای عکاسی، تصویری علمی و دقیق ثبت کند. این موضوع نشان میدهد فاصله میان ابزارهای مصرفی و تجهیزات تخصصی در برخی حوزهها در حال کاهش است.
مأموریت آرتمیس ۲، که با هدف آزمایش زیرساختهای بازگشت انسان به ماه طراحی شده، تنها یک مأموریت فضایی نیست؛ بلکه به بستری برای نمایش توان فناوریهای مدرن نیز تبدیل شده است. در کنار اهداف علمی این مأموریت، حضور ابزارهایی مانند گوشیهای هوشمند در فضا، جنبهای جدید از کاربرد فناوریهای روزمره را نشان میدهد.
فضاپیمای اوریون در این مأموریت توانست رکورد فاصله از زمین را نیز بشکند و بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر از زمین دور شود؛ رکوردی که پیشتر در مأموریت Apollo ۱۳ ثبت شده بود. با این حال، در میان این دستاوردهای بزرگ فضایی، یک تصویر ساده با آیفون توانست بیش از همه در فضای رسانهای جلب توجه کند.
کارشناسان حوزه فناوری معتقدند این اتفاق، نشانهای از بلوغ دوربینهای موبایل و نقش فزاینده آنها در مستندسازی علمی است. اگرچه همچنان تجهیزات حرفهای جایگاه خود را در پژوهشهای فضایی حفظ کردهاند، اما ورود ابزارهای مصرفی به این حوزه میتواند آینده متفاوتی برای ثبت دادههای تصویری رقم بزند.
در نهایت، مأموریت آرتمیس ۲ با بازگشت موفق به زمین به پایان خواهد رسید، اما تصویری که با یک گوشی هوشمند از ماه ثبت شد، احتمالا بهعنوان یکی از نمادهای جالب این مأموریت در ذهنها باقی خواهد ماند؛ نمادی از اینکه فناوری روزمره تا چه اندازه به مرزهای فضا نزدیک شده است.