تصاویری از موشک تاماهاوک که در مولوی عمل نکرد
موشک تاماهاوک که به بازار مولوی تهران اصابت کرد ولی با یک معجزه خنثی شد.
صبح امروز تصاویری از پرواز موشکهای کروز در مناطق مرکزی تهران منتشر شد. این تصاویر مربوط به موشکهای کروز تاهاوک آمریکایی بود که برای هدف قرار دادن برخی مناطق در مرکز و اطراف تهران شلیک شده بود.
یکی از موشکهای کروز آمریکایی به منطقهای بسیار پرجمعیت در بازار سید اسماعیل منطقه مولوی تهران برخورد کرد اما سرجنگی این موشک عمل نکرد و برخورد فیزیک موشک باعث تخریب دومغازه شد.
پس از این حادثه تیمهای خنثیسازی بمب برای خنثی کردن سرجنگی موشک و ایمن سازی محل برخورد عازم شدند.
اصابت این موشک به محلی غیر نظامی و یکی از شلوغ ترین مراکز شهر تهران اثباتگر این موضوع است که مراکز غیر نظامی نیز نه تنها از جنایات بشری آمریکایی-اسرائیلی مصون نیست، بلکه به یک امر روزمره برای این جنایتکاران و شروران تاریخ تبدیل شده است.