English العربیه
فیلم شعله پس از ۵۰ سال روی پرده سینما!

جشنواره فیلم هندی نیویورک امسال با نمایش نسخه احیاشده و با کیفیت ۴K از فیلم «شعله» شاهکار بالیوود و از مهم‌ترین آثار تاریخ سینمای هند آغاز به کار خواهد کرد.

این جشنواره از ۲۸ تا ۳۱ می (۷ تا ۱۰ خرداد ماه) در شهر نیویورک برگزار می‌شود و یک نسخه بازسازی‌شده با کیفیت ۴K از فیلم کلاسیک بالیوود «شعله» نیز این رویداد را افتتاح خواهد کرد.

نسخه بازسازی‌شده «شعله» با پایان اصلی خود به نمایش درخواهد آمد. این فیلم که در مانیپور روایت می‌شود، داستان پسر بچه‌ای را دنبال می‌کند که به دنبال بازگرداندن پدر غایب خود به خانه است و مضامین دلتنگی، هویت و زندگی خانوادگی از هم گسیخته را در چشم‌انداز یک شهر مرزی به تصویر می‌کشد.

آسیم چابرا، مدیر جشنواره فیلم هندی نیویورک، گفت: «ما جشنواره را با فیلم «شعله» افتتاح می‌کنیم؛ فیلمی دوست‌داشتنی که طنز و مبارزه را در منطقه‌ای کم‌بازدید از هند در هم می‌آمیزد. این فیلم اصیل، ریشه‌دار و مورد تحسین بین‌المللی است، دقیقا همان سینمایی که جشنواره فیلم هندی نیویورک از آن حمایت می‌کند».

«شعله» محصول سال ۱۹۷۵ به کارگردانی رامش سیپی، از بزرگ‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای هند به شمار می‌رود که در جشن یک‌صدسالگی سینمای بالیوود، به‌عنوان برترین فیلم سینمای هند در یک قرن گذشته و در کل تاریخ سینمای هندوستان معرفی شد.

بازیگران اصلی فیلم دارمندرا، آمیتاب باچان، سانجیو کومار و هما مالینی بودند.

 

