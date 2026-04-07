ورزش در خانه + آموزش تصویری

یک تغییر کوچک در نحوه تمرین کردن می‌تواند نتایج شگفت انگیزی به دنبال داشته باشد. در این برنامه اگر بعد از هربار تماس پاها با زمین، تغییر جهت دهید نه تنها تنوع در تمرین ایجاد کرده‌اید بلکه بدن خود را با یک چالش روبرو و در مقابل افتادن و از دست دادن تعادل مقابله می‌کنید.

به واسطه این تمرینات در آینده شاهد خواهید بود با کم‌ترین صرف انرژی قادر هستید کارهای روزانه خود را انجام دهید و انرژی لازم برای هر کاری را به حداقل برسانید. همین تغییر به ظاهر ساده نه تنها تمرین را دشوارتر بلکه علاوه بر بدن، ذهن شما را نیز درگیر می‌کند.

بین ست‌ها حداکثر ۲ دقیقه زمان برای استراحت قرار داده شده است.

باید قبل از انجام این تمرین ورزشی بدن را به خوبی گرم و پس از تمرین به خوبی بدن را سرد کنید.

نحوه انجام تمرین طبق تصویر:

۱. زانو بلند ۴۰ مرتبه

۲. اسکات پرشی

۳. زانو بلند ۴۰ مرتبه

۴. اسکات پرشی

۵. زانو بلند ۴۰ مرتبه

۶. اسکات پرشی

۷. زانو بلند ۴۰ مرتبه

۸. اسکات پرشی

۹. استراحت

بعد از اجرای هر تکرار اسکات پرشی در حالی که از زمین فاصله دارید ۱۸۰ درجه روی هوا بچرخید به نحوی که کاملا به سمت مقابل برگردید.

در طرح شماتیک ذیل، عضلات اصلی درگیر در تمرین با رنگ قرمز پر رنگ و عضلاتی که نقش کمتری در انجام حرکات دارند با رنگ قرمز کمرنگ، به تصویر کشیده شده است.