این مواد غذایی به یخچال نیاز ندارند

در صورت قطعی برق، لزوم خرید یک سری مواد غذایی فساد ناپذیر که بتوان در شرایطی که یخچال از کار افتاد، آن‌ها را نگهداری کرد، ضرورتی است اجتناب ناپذیر. اما چه مواد غذایی را می‌توان در زمان قطع برق یا بی برقی در خانه نگهداری کرد؟

در وضعیت بحرانی و جنگی که احتمال وقوع یک سری از حوادث غیر منتظره وجود دارد، افراد تلاش می‌کنند برای کاهش سختی‌های زندگی اقداماتی انجام دهند تا تاب آوری‌شان در برابر بحران‌ها افزایش یابد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در مواقع بحرانی خرید غذاهای است که بتوان آن‌ها را در هر شرایطی حتی شرایط بی برقی در خانه نگهداری کرد. در این مطلب با ما همراه شوید تا از زبان یک کارشناس تغذیه با غذاهای فساد پذیذ و فساد ناپذیر بیشتر آشنا شویم.

فساد پذیرها و فساد ناپذیرها

دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه در گفت و گو با روزنامه همشهری در این باره می‌گوید: درشرایط بحران، جنگ، زلزله، شیوع عفونت‌ها و حوادث و بلایای طبیعی یک سری مواد غذایی نیاز ماهستند، خصوصا غذاهای پروتئینی که سیستم ایمنی ما را در بحران‌ها حفظ می‌کنند. ما در واقع در مواقع بحران‌ها به یک سیستم ایمنی خوب و قوی نیاز داریم که یکی از ارکان حفظ این سیستم ایمنی پروتئین‌ها هستند. اما بخشی از ینروتئین‌ها به شدت فساد پذیر هستند، مواد غذایی مانند شیر و تخم مرغ سریع فاسد می‌شوند یعنی اگر خدای نکرده زیر ساخت‌ها را مورد حمله قرار دهند و برق قطع شود، شیر زود فاسد می‌شود، اما ماست دیرتر از بین می‌رود. پنیر نیز خیلی دیرتر ازبین می‌رود و شیر خشک اصلا فاسد نمی‌شود و از بین نمی‌رود. اما برخی از غذاها ذاتا فساد پذیر هستند و نمی‌توان آن‌ها را بدون یخچال و فریزر نگهداری کرد. گوشت‌هایی مانند مرغ و ماهی به شدت فساد پذیرند.

او در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که گوشت قرمز نسبت به گوشت سفید دیرتر فاسد می‌شود. اما گوشت‌هایی که خرد شده‌اند یا گوشت چرخ کرده به شدت فساد پذیر می‌شوند.

اهمیت حبوبات

این متخصص تغذیه به اهمیت حبوبات و فساد ناپذیر بودن آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ما حبوباتی داریم مانند نخود، لوبیا، عدس و ماش که از منابع پروتئینی گیاهی هستند که فساد پذیر نیستند. حبوبات را می‌توان شش ماه بدون برق هم در یک انبار خشک نگهداری کرد. در شرایط ویژه بحرانی و شرایطی که خدای نکرده دسترسی به برق نباشد، حبوبات جز ترکیبات پروتئینی بسیار مفیدی هستند که می‌توان آن‌ها خارج از یخچال نگهداری کرد. پس در مواقع بحرانی که فرد نمی‌داند زیر ساخت‌های کشورش از جمله زیر ساخت‌های برق و انرژی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد می‌تواند منابع پروتئینی فساد ناپذیر و ماندگاری را مانند حبوبات ذخیره کند.

سایر فساد ناپذیرها

دکتر رضایی در ادامه می‌افزاید: علاوه بر این گندم و برنج و ماکارونی نیز از اقلام ماندگار و فساد ناپذیر هستند. یک بخش دیگری از نیازهای ما به ویژه در زمان جنگ‌ها از طریق کنسروها تامین می‌شود. با توجه به فساد پذیر بودن میوه‌ها و سبزی‌ها در شرایط بحرانی ناگزیر خواهیم بود از کنسروها استفاده کنیم.

 

