کدام شرکتهای بورسی از جنگ آسیب دیدند؟ + فیلم
حمله به یک منطقه صنعتی، فقط تخریب چند ساختمان نیست؛ ضربه به قلب اقتصاد است. از فولاد مبارکه تا پالایشگاه تهران و شرکتهای دارویی، مجموعهای از بزرگترین بنگاههای بورسی کشور در این حملات آسیب دیدهاند، شرکتهایی با مجموع ارزشی نزدیک به ۱۰۰۰ همت که بخش مهمی از سرمایه مردم را نمایندگی میکنند.
اما نقطه کانونی، منطقه پتروشیمی ماهشهر است؛ جایی که حدود ۲۵ درصد تولید پتروشیمی ایران در آن متمرکز شده و دهها مجتمع بزرگ، زنجیرهای بههمپیوسته از تولید، انرژی و صادرات را شکل دادهاند.
این یعنی هر اختلال، فقط یک حادثه صنعتی نیست؛ بلکه شوکی به درآمد ارزی، اشتغال و ثبات بازار سرمایه است. وقتی این زیرساختها هدف قرار میگیرند، در واقع گلوگاههای حیاتی اقتصاد نشانه گرفته شدهاند. تأثیر این اتفاقات فراتر از صنعت است؛ به زندگی میلیونها سهامدار و آینده اقتصاد کشور گره خورده است.