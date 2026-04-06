توییت کاربران خارجی:خلبان سرنگونشده، یک داستان پوششی جعلی بود
کد خبر : 1770092
خلبان سرنگونشده، یک داستان پوششی جعلی برای عملیات نظامی شکستخوردهی ایالات متحده برای تصرف ۴۴۰ کیلوگرم ذخایر اصلی اورانیوم با غنای ۶۰٪ ایران بود.
ذخایر اصلی در اصفهان قرار دارد، دقیقاً همان جایی که خلبان گم شده بود!
این نشان میدهد که چرا آمریکا منطقه را در پوشش جستجو، اینچنین شدیداً بمباران کرد و چرا هواپیماهای C-130 بدون تلفات جانی منهدم شدند.
در حالی که نیروهای ویژه در تلاش برای تصرف مواد بودند، هواپیماهای C-130 روی زمین مورد اصابت قرار گرفتند. کل عملیات به یک عملیات نجات عظیم برای خارج کردن سربازان تبدیل شد.