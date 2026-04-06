بلومبرگ: جنگ ایران، پایان دوران پترودلار را رقم زد

به گزارش بلومبرگ، منطق بنیادی پترو دلار یعنی ثبات ایالات متحده در ازای جریان دلارهای نفتی خلیج فارس به سمت اوراق خزانه این کشور شکسته شده است. حلقه بازخورد مثبتی که به واسطه آن، آمریکا امنیت خاورمیانه را تضمین می‌کرد و در مقابل، کشورهای حوزه خلیج فارس درآمدهای دلاری خود را به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تزریق می‌کردند، از هم پاشیده است.

این توافق نانوشته به سال ۱۹۷۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که هنری کیسینجر یکی از سرنوشت‌سازترین قراردادهای مالی تاریخ مدرن را منعقد کرد. طبق آن توافق، عربستان سعودی پذیرفت که نفت خود را به دلار قیمت‌گذاری کند و مازاد درآمدهای حاصله را در دارایی‌های آمریکایی و بیش از همه در اوراق قرضه خزانه‌داری سرمایه‌گذاری کند. سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از این الگو پیروی کردند. در مقابل، ایالات متحده تضمین‌های امنیتی و حفظ ثبات نظم جهانی را بر عهده گرفت.

