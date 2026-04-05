حسگر جدید چین برای شناسایی زیردریاییهای هستهای مخفی آمریکا
حسگر جدید چین میتواند زیردریاییهای هستهای ۱۸۰۰۰ تنی پنهانشده ایالات متحده را با استفاده از گرانش شناسایی کند. این آشکارساز گرانش ابررسانای جدید در خارج از آزمایشگاهها کار میکند و شناسایی زیردریاییها توسط گرانش را به واقعیت نزدیکتر میکند.
دانشمندان چینی یک آشکارساز جدید مبتنی بر گرانش را توسعه دادهاند که میتواند برای شناسایی زیردریاییهای پنهانشده استفاده شود. این دستگاه که در ابتدا برای تحقیقات علمی و اکتشاف منابع توسعه داده شده بود، میتواند کاربردهای نظامی مهمی نیز داشته باشد.
این دستگاه که بر اساس چیزی به نام دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا(SQUID) ساخته شده است، نوعی مغناطیسسنج است که ظاهراً میتواند تغییرات کوچک در گرانش را تشخیص دهد تا زیردریاییها را پیدا کند.
اگر این دستگاه به طور کامل توسعه یابد، میتواند به عنوان مثال برای کمک به شناسایی چیزهایی مانند زیردریاییهای ۱۸۰۰۰ تنی آمریکایی کلاس اوهایو استفاده شود.
این دستگاه در واقع یک توده شناور بدون اصطکاک است که با تغییر جزئی گرانش حرکت میکند. در واقع، این دستگاه با معلق کردن یک جسم کوچک در هوا و از بین بردن (تا حد امکان) هرگونه اثر اصطکاک بر روی آن کار میکند.
وقتی گرانش کمی تغییر میکند (مثلاً وقتی جسمی در نزدیکی حرکت میکند)، باعث میشود جسم به آرامی حرکت کند. هرگونه حرکت این جرم را میتوان با دقت بسیار زیادی اندازهگیری کرد.
استفاده از گرانش برای تشخیص زیردریاییها
سازندگان این دستگاه توضیح میدهند که سنجش و اندازهگیری بخش واقعاً پیچیدهای است. برای امکانپذیر کردن این امر، محققان از چیزی به نام اثر مایسنر(Meissner Effect) استفاده کردند. این پدیدهای است که در آن، وقتی مواد خاصی بسیار سرد میشوند، اجازه عبور میدانهای مغناطیسی را از خود نمیدهند و در عوض آهنرباها را دور میکنند.
بنابراین با استفاده از مواد ابررسانایی که میتوانند میدانهای مغناطیسی را دفع کنند، دستگاه میتواند آهنرباها را به طور مؤثر روی ابررساناها شناور کند. این امر خواص بدون اصطکاک را فراهم میکند و همچنین هرگونه «نویز» مکانیکی را از بین میبرد.
این دستگاه همچنین تشخیص دهنده حرکت فوقالعاده حساسی است که برای تشخیص گرانش عالی است. در واقع، محققان استدلال میکنند که این ممکن است فقط یکی از حساسترین «ترازوهای توزین» ساخته شده تاکنون باشد.
البته جرم را نمیسنجد، بلکه قادر به ثبت چیزی به نام «نویز اندازهگیری گرادیان گرانش» است. این دستگاه جدید فقط گرانش را اندازهگیری نمیکند؛ بلکه میتواند تفاوتهای گرانش را در فضا اندازهگیری کند.
بنابراین وقتی یک زیردریایی از کنار دستگاه عبور میکند، مقدار اندازهگیری شده به طور نامحسوس تغییر میکند که هرچند تفاوت بسیار ناچیزی باشد، اما همین مقدار برای آشکارساز کافی است تا متوجه شود اتفاقی در حال رخ دادن است.
مهمتر از همه اینکه این نوع روش تشخیص را نمیتوان نادیده گرفت یا فریب داد. به عنوان مثال، روشهای سنتی تشخیص زیردریایی مانند سونار، رادار یا تشخیص مغناطیسی را میتوان تا حدودی با اقدامات متقابل مناسب فریب داد، اما نمیتوان جرم را پنهان کرد.
یک زیردریایی نیز یک جسم سنگین با جرم بسیار زیادی است که نمیتوان آن را از نظر تأثیراتش بر گرانش پنهان کرد و همچنین قابل تصور نیست که جرم «خاموش» یا جذب شود یا کاهش یابد.
همانطور که تیم سازنده اشاره میکند، این حسگر در حال حاضر فقط در مرحله آزمایش است. این دستگاه هنوز به اندازه کافی حساس نیست که برای مواردی مانند تشخیص زیردریایی استفاده شود. با این حال تیم سازنده توضیح میدهد که آنها هر روز به این هدف نزدیکتر میشوند.
یکی دیگر از نکات جالب این تحقیق این است که این دستگاه خارج از محیطهای آزمایشگاهی «بسیار کنترلشده» آزمایش شده است. این موضوع بسیار مهمی است، زیرا آشکارسازهایی مانند این به چیزهایی مانند قدمها، عبور وسایل نقلیه، باد، امواج و چیزهایی مانند زلزله بسیار حساس هستند.
اگر این فناوری بتواند در این نوع محیطهای به اصطلاح «سیگنال آلوده» به خوبی کار کند، باید روی کشتیها، هواپیماها و پهپادها نیز به خوبی کار کند. این موضوع به دلایل واضح برای برنامهریزان نظامی بسیار جالب خواهد بود.