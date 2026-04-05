آموزش تصویری؛ راه نجات پرده گوش از موج انفجار
برای حفاظت همزمان از نخاع و شنوایی، دستها به عنوان کلاهخود عمل کند. انگشتان دو دست را در هم گره کنید و آنها را محکم روی پشت گردن (پایین جمجمه) قرار دهید. دلیل علمی آن این است که بصلالنخاع در پشت گردن قسمت پایین جمجمه، حیاتیترین مرکز کنترل تنفس و ضربان قلب است و برخورد حتی یک ترکش کوچک به آن کشنده است.
در ادامه آرنجها و ساعد خود را به هم نزدیک کرده و محکم به دو طرف سر و دقیقاً روی گوشهایتان فشار دهید، به طوری که سرتان کاملاً در فضای بین دو بازو پنهان و کیپ شود. صورت باید رو به پایین باشد اما به زمین نچسبد.
در این وضعیت، دستهای شما مثل یک کلاهخود بیومکانیکی عمل میکنند؛ از یک طرف گوشت و استخوان دست فدا میشود تا مغز و بصل النخاع سالم بمانند و از طرف دیگر فشردن بازوها روی گوشها یک سد فیزیکی ایجاد میکند که شدت ضربه مستقیم موج صوتی به پرده گوش را به شدت کاهش دهد.
نجات پرده گوش با یک ترفند ساده!
سیستم شنوایی ما تنها یک «حس» نیست، بلکه مهمترین ابزار برای درک محیط و حفظ تعادل است. موج انفجار پدیدهای است که با سرعتی فراتر از صوت، فشاری ناگهانی و عظیم را به مجرای گوش وارد میکند. بسیاری تصور میکنند خطر اصلی انفجار، ترکشها هستند؛ اما «قاتل خاموش» موج صوتی و فشار شدیدی است که میتواند در کسری از ثانیه باعث پارگی پرده صماخ، جابجایی استخوانچههای گوش میانی و آسیب دائمی به اعصاب شنوایی و خونریزی داخلی شود. از دست دادن شنوایی در لحظه حادثه، یعنی از دست دادن توانایی شنیدن صداهای امدادرسانان و هشدارهای بعدی و حتی عدم توانایی حفظ تعادل برای فرار از منطقه خطر است.
یک اقدام ساده برای جلوگیری از پارگی پرده گوش این است که در لحظه انفجار هرگز فک خود را قفل نکنید. دندانها را از هم فاصله دهید و دهان خود را کمی باز نگهدارید. این کار باعث میشود فشار هوای موج انفجار همزمان از طریق دهان به پشت پرده گوش و از طریق گوش خارجی به جلوی پرده برسد و اثر مخرب یکدیگر را خنثی کنند. با ترکیب این تکنیکها، شما با استفاده از مهندسی بیومکانیک بدن خود، بالاترین سطح تابآوری را در برابر امواج سیالات و ارتعاشات جامدات ایجاد کردهاید.
درجه بندی خطرات آسیب به گوش و شنوایی
در اثر پارگی پرده گوش احتمال خونریزی از گوش وجود دارد. خروج مایع شفاف از گوش به علت نشت مایع مغزی-نخاعی بسیار خطرناک است. علت کاهش شنوایی ناگهانی، آسیب گوش داخلی است که خطری متوسط محسوب میشود. علت سرگیجه و عدم تعادل، آسیب به گوش داخلی با خطر متوسط است. علامت وزوز گوش (سوت کشیدن) نشانه آسیب سلولهای مویی است که خطر کمی دارد.
درد گوش بدون خونریزی می تواند به علت فشار یا التهاب باشد که کم خطر به شمار می رود. در صورت خروج مایع شفاف از گوش، سرگیجه شدید و عدم تعادل، استفراغ جهنده یا کاهش سطح هوشیاری و ناشنوایی کامل ناگهانی سریع به مراکز درمان مراجعه کنید.