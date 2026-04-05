تنگه هرمز فقط یک گذرگاه راهبردی انرژی نیست، بلکه از نظر زمین‌شناسی نیز پدیده‌ای کم‌نظیر است. این تنگه در نتیجه برخورد صفحه عربستان با صفحه اوراسیا طی حدود ۳۵ میلیون سال گذشته شکل گرفته و همین فرایند باعث ایجاد کوه‌های زاگرس، فرورفتگی خلیج فارس و باریک‌شدن این آبراه شده است. در شبه‌جزیره مسندم عمان نیز سنگ‌های کمیابی از پوسته و گوشته اقیانوسی دیده می‌شود که این منطقه را از نظر علمی بسیار ارزشمند کرده است.

همین فرایندهای زمین‌شناسی همچنین به شکل‌گیری ذخایر عظیم نفت و گاز خاورمیانه کمک کرده‌اند. در عین حال، باریک بودن تنگه هرمز آن را به یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان تبدیل کرده است؛ به‌طوری که اختلال در آن می‌تواند تجارت جهانی انرژی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: نشنال جئوگرافیک، «چرا تنگه هرمز یک شگفتی زمین‌شناسی است»، ۲ آوریل ۲۰۲۶.

انتهای پیام/