قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 13 فروردین 1405

بروزرسانی: 08:00

عنوان نرخ

قیمت (تومان)

انس طلا

4600

مظنه تهران

۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰

طلای ۱۸ عیار

۱۸٫۱۹۱٫۱۰۰

طلای ۲۴ عیار

۲۴٫۲۵۲٫۰۰۰

سکه طرح قدیم

۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سکه طرح جدید

۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

نیم سکه

۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰

ربع سکه

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سکه یک گرمی

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
منبع اقتصاد24
