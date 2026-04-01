آیا رادارها و پروازهای عبوری واقعاً می‌توانند ابرهای بارور را «خنثی» یا «عقیم» کنند؟ این شایعه که همزمان با بارش‌ها مطرح شده، فاقد هرگونه مبنای علمی است و کارشناسان با استدلال‌های فیزیکی قاطع، آن را رد می‌کنند.

از نظر علم فیزیک، برای تبخیر و خنثی کردن میلیون‌ها تن آب در یک سامانه بارشی، به انرژی حرارتی معادل انفجار ده‌ها بمب هیدروژنی نیاز است! فناوری بشر و امواج راداری، مطلقاً توانایی تولید و تمرکز چنین انرژی عظیمی را در اتمسفر ندارند.

امواج رادار نظامی اساساً برای عبور از ابرها (و نه درگیری با آنها) طراحی شده‌اند و انرژی‌شان در آسمان آنقدر ضعیف است که حتی یک قطره آب را هم گرم نمی‌کند. ادعای تأثیر هواپیماها نیز با مثال نقض آسمان پرترافیک و پربارش اروپا به سادگی رد می‌شود. بارش‌ها صرفاً تابع الگوهای طبیعی سیاره‌ای هستند.

