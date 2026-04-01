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قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول

قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول
کد خبر : 1767964
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پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت لپ تاپ اچ پی HP

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 4GB 256GB

Celeron

15.6

4GB

37,200,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 8GB 256GB

Celeron

15.6

8GB

43,600,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB

Athlon

۱۵.۶

8GB

45,999,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB

Athlon

۱۵.۶

8GB

51,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 512GB

Athlon

۱۵.۶

8GB

51,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 4GB 256GB

Core i3

15.6inch

4GB

54,100,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 8GB 256GB

Core i3

15.6inch

8GB

58,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 1TB

Athlon

۱۵.۶

8GB

58,800,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 512GB

Ryzen 5

15.6

8GB

64,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 256GB

Celeron

15.6

16GB

64,600,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 8GB 512GB

Core i3

15.6inch

8GB

65,990,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 256GB

Core i3

15.6inch

16GB

67,500,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 512GB

Celeron

15.6

16GB

72,400,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 8GB 512GB

Core i5

15.6inch

8GB

73,300,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 512GB

Core i3

15.6inch

16GB

74,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 1TB

Ryzen 5

15.6

8GB

75,200,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 8GB 512GB MX570A

Core i5

15.6

8GB

77,777,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 1TB

Celeron

15.6

16GB

78,800,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 16GB 512GB

Core i5

15.6inch

16GB

81,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 1TB

Core i3

15.6inch

16GB

85,200,000

لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 512GB SSD Touch Backlit

Core 5

14

8GB

86,200,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 512GB MX570

Core i5

15.6

12GB

86,500,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 512GB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

90,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

8GB

92,300,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 12GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6

12GB

92,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 512GB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

12GB

94,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 16GB 1TB

Core i5

15.6inch

16GB

94,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 1TB MX570

Core i5

15.6

12GB

94,300,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 24GB 512GB MX570A

Core i5

15.6

24GB

96,000,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 1TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

98,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

8GB

99,300,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 8GB 512GB

Core i7

15.6inch

8GB

99,500,000

لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 1TB Touch Backlit

Core 5

14

8GB

99,990,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 512GB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

100,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 8GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6

8GB

101,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 12GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6

12GB

101,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

16GB

102,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 16GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6

16GB

102,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

16GB

102,990,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 32GB 512GB MX570

Core i5

15.6

32GB

102,400,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 24GB 1TB MX570A

Core i5

15.6

24GB

103,000,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3009ax R5 8645HS 16GB 512GB RTX 3050

Ryzen 5

15.6 اینچ

16 گیگابایت

103,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 1TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

12GB

103,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 512GB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

20GB

103,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 512GB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

24GB

105,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3009ax R5 8645HS 24GB 512GB RTX 3050

Ryzen 5

15.6 اینچ

24 گیگابایت

105,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

16GB

105,800,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 24GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6

24GB

105,300,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 512GB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

106,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 16GB 512GB

Core i7

15.6inch

16GB

107,700,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 20GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

20GB

109,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 16GB 1TB RTX 3050

Ryzen 5

15.6 اینچ

16 گیگابایت

109,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 16GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6

16GB

109,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 1TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

109,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 8GB 512GB GeForce MX570 A

Core i7

15.6inch

8GB

110,800,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

24GB

110,600,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

32GB

111,700,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 1TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

20GB

111,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

16GB

112,700,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 8GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

8GB

112,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 24GB 1TB RTX 3050

Ryzen 5

15.6 اینچ

24 گیگابایت

113,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 24GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6

24GB

113,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 2TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

113,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050

Core i5

15.6

8GB

114,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

12GB

114,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 1TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

114,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

8GB

116,000,000

لپ تاپ 15.6 اینچ اچ پی مدل Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX 4050

Core i5

15.6

16GB

116,400,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

8GB

116,900,000?

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 1TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

24GB

116,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050

i5

15.6

8GB

116,700,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

40GB

118,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

32GB

118,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 2TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

12GB

118,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 16GB 512GB GeForce MX570 A

Core i7

15.6inch

16GB

119,700,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

16GB

120,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 8GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

8GB

120,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 16GB 1TB

Core i7

15.6inch

16GB

121,100,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

12GB

122,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 1TB RTX4050

i5

15.6

8GB

122,900,000

لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16GB 1TB

Core 7

14

16GB

122,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 1TB RTX4050

i5

15.6

16GB

122,999,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

16GB

123,500,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 512GB RTX4050

i5

15.6

24GB

123,300,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

20GB

123,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

48GB

124,500,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 2TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

124,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 20GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

20GB

125,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

16GB

126,699,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6

32GB

126,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 24GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

24GB

126,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 2TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

20GB

126,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

40GB

127,000,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

16GB

127,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 512GB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

32GB

127,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 512GB RTX4050

i5

15.6

32GB

128,300,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

24GB

129,000,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 2TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

24GB

129,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 2TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

129,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

48GB

133,000,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 16GB 1TB GeForce MX570 A

Core i7

15.6inch

16GB

133,100,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 1TB RTX4050

i5

15.6

24GB

132,200,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

20GB

132,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 512GB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

132,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

8GB

135,699,000?

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

16GB

135,000,000?

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

44GB

135,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

32GB

135,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6

32GB

135,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 1TB RTX4050

i5

15.6

32GB

135,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

28GB

137,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 512GB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

64GB

138,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

12GB

138,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 2TB RTX4050

i5

15.6

8GB

140,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 512GB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

40GB

140,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 1TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

8GB

141,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

40GB

142,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

44GB

143,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

16GB

144,600,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 2TB RTX4050

i5

15.6

16GB

144,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

28GB

144,900,000

لپ تاپ اچ پی 16 اینچی مدل OmniBook X Flip 16-as0023dx Ultra 7 256V 16GB 1TB

Ultra 7

16Inch

16GB

145,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 512GB RTX4050

i5

15.6

40GB

145,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 1TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

64GB

146,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

20GB

147,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

48GB

148,500,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 1TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

44GB

148,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 fa2021nia i7 13620H 16GB 1TB RTX 3050

Core i7

15.6inch

16GB

148,999,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 2TB RTX4050

i5

15.6

24GB

149,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 2TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

32GB

150,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 24GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

24GB

150,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6

32GB

150,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

32GB

160,300,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

44GB

160,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

28GB

160,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 40GB 2TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

40GB

160,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 2TB RTX 3050

Core i5

15.6 اینچ

64GB

162,500,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 2TB RX 6550M

Ryzen 5

15.6

44GB

163,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fa1657nr i7 13620H 16GB 512GB RTX4060

Core i7

15.6

16GB

164,800,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

44GB

169,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 2TB RTX4050

i5

15.6

40GB

169,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

64GB

169,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 1TB RTX4050

i5

15.6

64GB

171,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

32GB

176,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

64GB

177,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 64GB 1TB RTX 3050

Ryzen 5

15.6 اینچ

64 گیگابایت

177,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 2TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

44GB

184,900,000

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 2TB RTX4050

i5

15.6

64GB

184,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 2TB RTX 3050

Ryzen 7

15.6

64GB

192,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

64GB

194,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 4050

Ryzen 7

15.6

64GB

203,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 16GB 1TB RTX5060 8GB

Core 7

15.6

16GB

206,600,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 1TB RTX5060 8GB

Core 7

15.6

32GB

250,000,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 2TB RTX5060 8GB

Core 7

15.6

32GB

262,800,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 16GB 1TB RTX 5070

Ultra 7

16

16GB

265,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 2TB RTX5050 8GB

Core 7

15.6

32GB

273,990,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 1TB RTX 5060

Ultra 7

16

32GB

287,700,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 1TB RTX5050 8GB

Core 7

15.6

64GB

294,800,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 16GB 1TB RTX 5070

Ultra 9

16

16GB

302,990,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 1TB RTX5060 8GB

Core 7

15.6

64GB

305,700,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 2TB RTX 5070

Ultra 7

16

32GB

309,200,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 2TB RTX 5060

Ultra 7

16

32GB

311,600,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 2TB RTX5050 8GB

Core 7

15.6

64GB

318,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ‌پی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 2TB RTX5060 8GB

Core 7

15.6

64GB

330,200,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 2TB RTX 5070

Ultra 7

16

32GB

332,900,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 1TB RTX 5060 8GB

Ultra 7

16

64GB

343,600,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 32GB 1TB RTX 5070

Ultra 9

16

32GB

346,500,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 1TB RTX 5070

Ultra 7

16

64GB

364,990,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 2TB RTX 5060

Ultra 7

16

64GB

367,900,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 32GB 2TB RTX 5070

Ultra 9

16

32GB

370,600,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 1TB RTX 5070

Ultra 7

16

64GB

389,200,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 64GB 1TB RTX 5070

Ultra 9

16

64GB

402,400,000

لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 64GB 2TB RTX 5070

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