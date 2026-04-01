قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
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قیمت لپ تاپ اچ پی HP
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نام محصول
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مدل پردازنده
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اندازه صفحه نمایش
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حافظه رم
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قیمت (تومان)
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لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 4GB 256GB
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Celeron
|
15.6
|
4GB
|
37,200,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 8GB 256GB
|
Celeron
|
15.6
|
8GB
|
43,600,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB
|
Athlon
|
۱۵.۶
|
8GB
|
45,999,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB
|
Athlon
|
۱۵.۶
|
8GB
|
51,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 512GB
|
Athlon
|
۱۵.۶
|
8GB
|
51,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 4GB 256GB
|
Core i3
|
15.6inch
|
4GB
|
54,100,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 8GB 256GB
|
Core i3
|
15.6inch
|
8GB
|
58,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 1TB
|
Athlon
|
۱۵.۶
|
8GB
|
58,800,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 512GB
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
64,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 256GB
|
Celeron
|
15.6
|
16GB
|
64,600,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 8GB 512GB
|
Core i3
|
15.6inch
|
8GB
|
65,990,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 256GB
|
Core i3
|
15.6inch
|
16GB
|
67,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 512GB
|
Celeron
|
15.6
|
16GB
|
72,400,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 8GB 512GB
|
Core i5
|
15.6inch
|
8GB
|
73,300,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 512GB
|
Core i3
|
15.6inch
|
16GB
|
74,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 1TB
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
75,200,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 8GB 512GB MX570A
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
77,777,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 1TB
|
Celeron
|
15.6
|
16GB
|
78,800,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 16GB 512GB
|
Core i5
|
15.6inch
|
16GB
|
81,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 1TB
|
Core i3
|
15.6inch
|
16GB
|
85,200,000
|
لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 512GB SSD Touch Backlit
|
Core 5
|
14
|
8GB
|
86,200,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 512GB MX570
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
86,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 512GB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
90,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
8GB
|
92,300,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 12GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
92,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
12GB
|
94,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 16GB 1TB
|
Core i5
|
15.6inch
|
16GB
|
94,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 1TB MX570
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
94,300,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 24GB 512GB MX570A
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
96,000,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 1TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
98,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
8GB
|
99,300,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 8GB 512GB
|
Core i7
|
15.6inch
|
8GB
|
99,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 1TB Touch Backlit
|
Core 5
|
14
|
8GB
|
99,990,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 512GB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
100,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 8GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
101,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 12GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
101,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
16GB
|
102,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 16GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
102,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
16GB
|
102,990,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 32GB 512GB MX570
|
Core i5
|
15.6
|
32GB
|
102,400,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 24GB 1TB MX570A
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
103,000,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3009ax R5 8645HS 16GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 5
|
15.6 اینچ
|
16 گیگابایت
|
103,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
12GB
|
103,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 512GB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
20GB
|
103,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
24GB
|
105,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3009ax R5 8645HS 24GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 5
|
15.6 اینچ
|
24 گیگابایت
|
105,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
16GB
|
105,800,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 24GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
105,300,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 512GB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
106,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 16GB 512GB
|
Core i7
|
15.6inch
|
16GB
|
107,700,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 20GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
20GB
|
109,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 16GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 5
|
15.6 اینچ
|
16 گیگابایت
|
109,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 16GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
109,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 1TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
109,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 8GB 512GB GeForce MX570 A
|
Core i7
|
15.6inch
|
8GB
|
110,800,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
24GB
|
110,600,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
32GB
|
111,700,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 1TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
20GB
|
111,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
16GB
|
112,700,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 8GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
8GB
|
112,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 24GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 5
|
15.6 اینچ
|
24 گیگابایت
|
113,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 24GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
113,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 2TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
113,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
114,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
12GB
|
114,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 1TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
114,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
8GB
|
116,000,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچ اچ پی مدل Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX 4050
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
116,400,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
8GB
|
116,900,000?
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
24GB
|
116,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
8GB
|
116,700,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
40GB
|
118,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
32GB
|
118,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 2TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
12GB
|
118,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 16GB 512GB GeForce MX570 A
|
Core i7
|
15.6inch
|
16GB
|
119,700,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
16GB
|
120,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 8GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
8GB
|
120,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 16GB 1TB
|
Core i7
|
15.6inch
|
16GB
|
121,100,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
12GB
|
122,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 1TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
8GB
|
122,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16GB 1TB
|
Core 7
|
14
|
16GB
|
122,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 1TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
16GB
|
122,999,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
16GB
|
123,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 512GB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
24GB
|
123,300,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
20GB
|
123,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
48GB
|
124,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 2TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
124,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 20GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
20GB
|
125,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
16GB
|
126,699,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
32GB
|
126,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 24GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
24GB
|
126,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 2TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
20GB
|
126,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
40GB
|
127,000,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
16GB
|
127,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
32GB
|
127,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 512GB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
32GB
|
128,300,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
24GB
|
129,000,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 2TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
24GB
|
129,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 2TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
129,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
48GB
|
133,000,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 16GB 1TB GeForce MX570 A
|
Core i7
|
15.6inch
|
16GB
|
133,100,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 1TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
24GB
|
132,200,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
20GB
|
132,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 512GB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
132,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
8GB
|
135,699,000?
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
16GB
|
135,000,000?
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
44GB
|
135,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
32GB
|
135,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
32GB
|
135,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 1TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
32GB
|
135,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
28GB
|
137,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 512GB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
64GB
|
138,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
12GB
|
138,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 2TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
8GB
|
140,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 512GB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
40GB
|
140,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 1TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
141,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
40GB
|
142,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
44GB
|
143,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
16GB
|
144,600,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 2TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
16GB
|
144,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
28GB
|
144,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 16 اینچی مدل OmniBook X Flip 16-as0023dx Ultra 7 256V 16GB 1TB
|
Ultra 7
|
16Inch
|
16GB
|
145,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 512GB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
40GB
|
145,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 1TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
64GB
|
146,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
20GB
|
147,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
48GB
|
148,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 1TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
44GB
|
148,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 fa2021nia i7 13620H 16GB 1TB RTX 3050
|
Core i7
|
15.6inch
|
16GB
|
148,999,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 2TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
24GB
|
149,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 2TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
32GB
|
150,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 24GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
24GB
|
150,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6
|
32GB
|
150,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
32GB
|
160,300,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
44GB
|
160,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
28GB
|
160,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 40GB 2TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
40GB
|
160,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 2TB RTX 3050
|
Core i5
|
15.6 اینچ
|
64GB
|
162,500,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 2TB RX 6550M
|
Ryzen 5
|
15.6
|
44GB
|
163,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fa1657nr i7 13620H 16GB 512GB RTX4060
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
164,800,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
44GB
|
169,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 2TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
40GB
|
169,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
64GB
|
169,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 1TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
64GB
|
171,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
32GB
|
176,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
64GB
|
177,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 64GB 1TB RTX 3050
|
Ryzen 5
|
15.6 اینچ
|
64 گیگابایت
|
177,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
44GB
|
184,900,000
|
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 2TB RTX4050
|
i5
|
15.6
|
64GB
|
184,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 2TB RTX 3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
64GB
|
192,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
64GB
|
194,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
64GB
|
203,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 16GB 1TB RTX5060 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
16GB
|
206,600,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 1TB RTX5060 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
32GB
|
250,000,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 2TB RTX5060 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
32GB
|
262,800,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 16GB 1TB RTX 5070
|
Ultra 7
|
16
|
16GB
|
265,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 2TB RTX5050 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
32GB
|
273,990,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 1TB RTX 5060
|
Ultra 7
|
16
|
32GB
|
287,700,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 1TB RTX5050 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
64GB
|
294,800,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 16GB 1TB RTX 5070
|
Ultra 9
|
16
|
16GB
|
302,990,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 1TB RTX5060 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
64GB
|
305,700,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 2TB RTX 5070
|
Ultra 7
|
16
|
32GB
|
309,200,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 2TB RTX 5060
|
Ultra 7
|
16
|
32GB
|
311,600,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 2TB RTX5050 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
64GB
|
318,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 2TB RTX5060 8GB
|
Core 7
|
15.6
|
64GB
|
330,200,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 2TB RTX 5070
|
Ultra 7
|
16
|
32GB
|
332,900,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 1TB RTX 5060 8GB
|
Ultra 7
|
16
|
64GB
|
343,600,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 32GB 1TB RTX 5070
|
Ultra 9
|
16
|
32GB
|
346,500,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 1TB RTX 5070
|
Ultra 7
|
16
|
64GB
|
364,990,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 2TB RTX 5060
|
Ultra 7
|
16
|
64GB
|
367,900,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 32GB 2TB RTX 5070
|
Ultra 9
|
16
|
32GB
|
370,600,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 64GB 1TB RTX 5070
|
Ultra 7
|
16
|
64GB
|
389,200,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 64GB 1TB RTX 5070
|
Ultra 9
|
16
|
64GB
|
402,400,000
|
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 64GB 2TB RTX 5070
|
Ultra 9
|
16
|
64GB