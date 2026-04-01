اکانت‌ قالیباف چگونه مقابله با آمریکا را به شبکه ایکس کشاند؟

منفی‌شدن شاخص ها در بازار نیویورک و سقوط اقتصاد آمریکا، کلید عقب راندن دشمن آمریکایی در این جنگ است؛ ترامپ با گفتار درمانی توانست ٢ هفته اول بازار را به خوبی کنترل کند اما در هفته سوم این گفتار درمانی با مشکل مواجه شد و در هفته چهارم عملا اثر خود را از دست داد.

کاری که اکانت محمدباقر قالیباف در شبکه ایکس طی ٢ هفته اخیر انجام داده، مقابله با گفتار درمانی ترامپ و ایجاد یک صدای جدید درون فضای نخبگان اقتصادی آمریکا بود.

در طول ٣٠روز گذشته، بیش از ١۴٠ هزار فالور که عموما غیرایرانی هستند به اکانت قالیباف اضافه شدند که بخش بزرگ و اعظمی از این افراد در حوزه اقتصادی و بازار فعال هستند.

همچنین کمتر از ٢۴ ساعت پس از انتشار پست قالیباف درباره خنثی‌کردن حربه اقتصادی ترامپ، این پست حدود ١٢ میلیون بازدید داشته است.

محتوای این اکانت از سوی کاربران موثر اقتصادی در دنیا ازجمله واچرگو، خاویربلاس از دبیران بلومبرگ و عموص دستیار جفری ساکس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از اکانت های تخصصی مالی پربازدید در ایکس (kobeissiletter) نوشت: «باورکردنی نیست: «توصیه معاملاتی» ایران به سرمایه‌گذاران آمریکایی واقعاً جواب داد.

یکشنبه ساعت ۴:۱۲ عصر به وقت شرق آمریکا، رئیس مجلس ایران گفت اخبار پیش‌گشایش بازار یک «سیگنال معکوس» است و اگر بازار را «بریزند»، باید لانگ گرفت. ساعت ۶:۰۰ عصر، معاملات ۵٠٠ S&P با حدود ١ درصد منفی باز شد و تا ساعت ۱۱:۰۰ شب، معاملات تمام ضررها را جبران کرد و مثبت شد.

این پست ها بازتاب ها و واکنش های متعددی در میان کاربران جهانی داشته است؛ بازتاب هایی که نشان می دهد این پایان‌بندی گزارش الجزیره درباره تاثیرات اکانت قالیباف تاحدی زیادی نزدیک به واقعیت نوشته شده: «قالیباف در شبکه‌های اجتماعی، تاکتیک‌های جنگی ترامپ را به سخره گرفته است».

