قیمت روز لپ تاپ اپل + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
|
نام محصول
|
مدل پردازنده
|
اندازه صفحه نمایش
|
حافظه رم
|
قیمت (تومان)
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MRXT3 M3 2024 8GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
150,690,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
151,500,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0Y3 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
151,500,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW123 M4 2025 16GB 256GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
152,090,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW123 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
151,790,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
151,790,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0W3 M4 2025 16GB 256GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
155,000,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0W3 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
155,990,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1L3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
176,400,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 LLA M4 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
176,400,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1J3 2025 LLA M4 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
177,990,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0Y3 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
178,090,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1J3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
179,790,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW103 M4 2025 16GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
179,890,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6U4 M4 2025 16GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
180,890,000
|
لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MW1G3 2025 LLA M4 16GB Ram 256GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
180,890,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW133 M4 2025 16GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
181,490,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW133 M4 2025 16GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
181,800,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6U4 M4 2025 16GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
181,890,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1G3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
182,690,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0X3 M4 2025 16GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
183,990,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0X3 M4 2025 16GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
185,790,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6A4 M4 2025 24GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
24GB
|
204,590,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6A4 M4 2025 24GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
24GB
|
206,690,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1K3 2025 M4 16GB 512GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
207,190,000
|
لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MC7C4 2025 M4 16GB 512GB
|
Apple M4
|
-
|
16GB
|
207,690,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1K3 2025 LLA-M4-16GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
208,290,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1M3 2025 M4 16GB 512GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
209,790,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MC7C4 2025 LLA-M4-16GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
-
|
16GB
|
209,790,000
|
لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MC654 2025 M4 24GB RAM 512GB SSD
|
Apple M4
|
-
|
24GB
|
209,390,000
|
لپ تاپ 13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MC6V4 2025 LLA-M4-24GB RAM-512GB SSD
|
Apple M4
|
13.6
|
24GB
|
210,190,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6C4 M4 2025 24GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
24GB
|
212,000,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1M3 2025 LLA-M4-16GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
212,500,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6C4 M4 2025 24GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
24GB
|
213,190,000
|
لپ تاپ 13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MC654 2025 LLA-M4-24GB RAM-512GB SSD
|
Apple M4
|
-
|
24GB
|
213,500,000
|
لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MW1H3 2025 M4 16GB 512GB
|
Apple M4
|
-
|
16GB
|
219,090,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1H3 2025 LLA-M4-16GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
-
|
16GB
|
221,290,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MC6K4 2025 LLA-M4-24GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
24GB
|
237,890,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC6K4 2025 M4 24GB 512GB
|
Apple M4
|
15.3
|
24GB
|
235,590,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6V4 2025 M4 24GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
24GB
|
211,800,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MC7D4 2025 LLA-M4-24GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
24GB
|
244,190,000
|
لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2H3 2024 M4 Pro 24GB 512GB LLA
|
Apple M4 Pro
|
14.2
|
24GB
|
328,100,000
|
لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2H3 2024 M4 Pro 24GB 512GB
|
Apple M4 Pro
|
14.2
|
24GB
|
324,490,000
|
لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2X3 M4 Pro 24GB 512GB LLA
|
Apple M4 Pro
|
16.2
|
24GB
|
379,290,000
|
لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX303 2024 LLA-M4 Max-36GB RAM-1TB SSD
|
Apple M4 Max
|
-
|
36GB
|
525,690,000