بررسی‌های پیشین نشان داده‌اند ساعت درونی بدن که به‌عنوان ریتم شبانه‌روزی شناخته می‌شود، در تنظیم طیفی از فرایندهای بدنی نقش مهمی ایفا می‌کند.

همچنین نشان داده شده که اختلال در سلامت متابولیک، خطر بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع ۲، بیماری کبد چرب غیرالکلی و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد.

متخصصان در مقاله جدید، این موضوع را بررسی کردند که به منظور دستیابی به بیشترین مزایا برای سلامت قلب و متابولیسم، چگونه می‌توان زمان آخرین وعده غذایی روز را بهینه کرد.

این مقاله که ۷.۵ هفته به طول انجامید، ۳۹ فرد دارای اضافه وزن را که دست‌کم سه ساعت پیش از خواب، غذا خوردن را متوقف کردند با افرادی که عادات معمول غذایی خود را حفظ کردند، مقایسه کرد.

شرکت‌کنندگان یا به گروهی اختصاص یافتند که ناشتا بودن شبانه به مدت ۱۳ تا ۱۶ ساعت را تجربه کردند یا به گروه کنترل که بازه ناشتا بودن همیشگی ۱۱ تا ۱۳ ساعت را حفظ کرد.

هر دو گروه سه ساعت پیش از زمان خواب نور چراغ‌هایشان را کم کردند؛ اقدامی که پیش‌تر نشان داده شده است ریتم شبانه‌روزی بدن را با چرخه طبیعی‌تر نور و تاریکی هماهنگ می‌کند.

متخصصان در این مطالعه فقط بر تنظیم زمان غذا خوردن شرکت‌کنندگان تمرکز کردند و نه بر کاهش دریافت کالری.

افرادی که زمان آخرین وعده غذایی خود را تنظیم کردند، کاهشی قابل‌توجه در فشار خون و ضربان قلب شبانه را شاهد بودند و این شاخص‌ها به الگوی سالم‌تری رسیدند.

متخصصان گفتند هنگامی که به آن‌ها گلوکز داده شد، لوزالمعده آن‌ها نیز موثرتر واکنش نشان داد که نشان‌دهنده ترشح بهتر انسولین و پایداری بیشتر سطح قند خون بود.

به گزارش نشریه «آرتریواسکلروزیس، ترومبوزیس و بیولوژی عروقی»، متخصصان در این مطالعه تاکید کردند: تنظیم بازه ناشتا بودن ما به گونه‌ای که با ریتم طبیعی خواب و بیداری بدن هماهنگ شود، می‌تواند هماهنگی میان قلب، متابولیسم و خواب را بهبود دهد؛ عواملی که همگی برای محافظت از سلامت قلبی‌عروقی با یکدیگر کار می‌کنند.

